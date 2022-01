Love is in the Air Anticipazioni 25 gennaio 2022: Serkan e Deniz hanno un appuntamento ma…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda gelosa di Serkan e Deniz, che si incontrano per un appuntamento.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 25 gennaio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Aydan ha notato che anche Kemal è allergico alle fragole, come Serkan e la nipote Kiraz. Mentre la signora Bolat non riesce dare voce ad un dubbio che l’assilla, Eda spedisce Serkan al supermercato per fare la sua prima spesa. Il Bolat provoca la Yildiz, facendo un gesto bizzarro per provarle la sua fiducia, poi però dà appuntamento a Deniz per un caffè. Eda è gelosa, ma Serkan non ha intenzione di giocare nuovamente con lei.

Il dubbio di Aydan nella Puntata di Love is in the Air del 25 gennaio 2022

Aydan, ancora terrorizzata per il ricovero in ospedale di Kiraz, non ha potuto non notare un particolare sconcertante. Anche Kemal, come Serkan e la nipotina, è mortalmente allergico alle fragole. Una casualità che insinua un dubbio atroce nella madre del Bolat. E se fosse Kemal il padre biologico di Serkan? Del resto le date del loro ultimo incontro passionale, prima che lei si dedicasse al matrimonio con Alptekin, coincidono perfettamente.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan messo alla prova

Eda ha intenzione di testare Serkan, prima di lasciarsi andare al sentimento che la lega ancora all’imprenditore. La paesaggista, infatti, non può rischiare un’altra rottura, perché questa volta che Kiraz ne rimarrebbe scottata. Così, per mettere alla prova il Bolat, Eda gli chiede di fare la sua prima spesa totalmente da solo al supermarket. Serkan, ricordando una frase della Yildiz, dà prova del suo impegno in un modo decisamente bizzarro.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda gelosa di Deniz

Dopo aver dato prova dei sentimenti per Eda, Serkan invita Deniz per un caffè. La Yildiz è furiosa, preda della gelosia, e teme che l’imprenditore la stia raggirando, poiché interessato alla proprietaria dell’hotel. In realtà, l’incontro tra Serkan e Deniz è puramente lavorativo.

