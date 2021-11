Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 novembre 2021.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 novembre 2021 - Carter, innamorato di Zoe Buckingham, le ha chiesto di trasferirsi nella casa che ha appena acquistato. La ragazza, lusingata dall'interesse dell'avvocato, e felice che qualcuno – dopo quanto successo con Thomas – le dimostri ancora amore, sembra propensa ad accettare. Purtroppo, mente e cuore non vanno d'accordo. Zoe non riesce infatti a negare quello che prova per Zende. I due sembrano davvero anime gemelle, non c'è solo attrazione fisica, ma anche grande intesa mentale. La situazione crea profondo disagio alla modella che si trova a dover fare una scelta troppo difficile in un momento di evidente confusione! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 25 novembre 2021 - Genoveva recita la parte della moglie devota, purtroppo la possibilità che Felipe torni a ricordare tutto, compreso l'assassinio di Marcia, crea perenne ansia nell'abile manipolatrice. Eppure la Salmeron sembra avere un piano per ogni occasione, per allontanare infatti l'interesse di Felipe dai recenti indizi sulla Sampaio, organizzerà un incontro tra lui e Ramon. In pratica, la mente dell'Alvarez Hermoso è ferma alla morte di Celia, tragico accadimento di cui Felipe ha in passato incolpato l'amico e che lo spinge, ora, ad allontanarlo di nuovo. Genoveva punta a farli riconciliare, l'intento è: comprare il silenzio del Palacios, convincere Felipe delle sue buone intenzioni. E' per questo che organizzerà un incontro tra i due vecchi amici... Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 25 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 25 novembre 2021 - dopo aver ingoiato a fatica il boccone amaro della gelosia, Eda accetta di trascorrere la notte in campeggio con Serkan e di recarsi insieme al ristorante, per una cena romantica. Nello stesso locale, tuttavia, ci sono anche Aydan e Kemal, che finalmente hanno deciso di darsi una vera seconda occasione. Come se non bastasse, sul luogo sopraggiunge anche Puren, l’attrice che farà di tutto per sedurre il Bolat. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

