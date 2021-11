Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Genoveva acconsente a organizzare un incontro tra Ramon e Felipe affinché possano riconciliarsi. Bellita si commuove per una lettera di Cinta.

Una Vita Anticipazioni: Il Piano di Genoveva è in pericolo

La condizione di Felipe potrebbe non essere permanente, e la Dark Lady deve riuscire a conquistare la sua fiducia prima che le cose possano cambiare. Il piano sembra comunque procedere come sperato, l'avvocato è sereno e pare non nutrire sospetti sulla farsa che ha abilmente messo in scena. Anticipazioni riguardanti la puntata però, informano che presto il castello di carte costruito dalla Salmeron inizierà a traballare: Felipe troverà un fazzoletto con le iniziali di Marcia. Genoveva però ha già in mente una prossima mossa per distrarre l'avvocato da questo strano indizio...

Genoveva organizza un incontro tra Ramon e Felipe, nella Puntata di Una Vita del 25 novembre 2021

Genoveva recita la parte della moglie devota, purtroppo la possibilità che Felipe torni a ricordare tutto, compreso l'assassinio di Marcia, crea perenne ansia nell'abile manipolatrice. Eppure la Salmeron sembra avere un piano per ogni occasione, per allontanare infatti l'interesse di Felipe dai recenti indizi sulla Sampaio, organizzerà un incontro tra lui e Ramon. In pratica, la mente dell'Alvarez Hermoso è ferma alla morte di Celia, tragico accadimento di cui Felipe ha in passato incolpato l'amico e che lo spinge, ora, ad allontanarlo di nuovo. Genoveva punta a farli riconciliare, l'intento è: comprare il silenzio del Palacios, convincere Felipe delle sue buone intenzioni. E' per questo che organizzerà un incontro tra i due vecchi amici...

Una Vita Anticipazioni: Josè riesce a far arrestare il dottor Puerta

Alodia ha riferito a Josè di aver visto il dottor Puerta chiacchierare amabilmente con un losco individuo, un'informazione che ha acceso un campanello di allarme nella mente del Dominguez che ha iniziato ad indagare e scoperto che, il sedicente medico non è altro che un furfante. Per fortuna il Dominguez è riuscito ad assicurarlo alla giustizia, liberando la povera Bellita da un altro pensiero. Quando la serenità sembra finalmente ritrovata, all'indirizzo di casa Dominguez arriverà una lettera di Cinta indirizzata alla madre Bellita che creerà grande commozione, ma soprattutto malinconia nella povera cantante.

