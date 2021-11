Beautiful Anticipazioni 25 novembre 2021: Zoe tra Carter e Zende!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 25 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zoe sarà molto combattuta. La ragazza, infatuata di Zende, tentennerà di fronte alla proposta di Carter di trasferirsi da lui.

Beautiful Anticipazioni: Zoe pericolosamente vicina a Zende

Carter è sempre più vicino a Zoe e la modella sembra lusingata dalla sua romantica corte, purtroppo l'avvocato viaggia ad una velocità diversa rispetto alla Buckingham, ancora molto confusa riguardo ai sentimenti. Ma a minare i tentativi di seduzione di Carter, non sarà solo l'indecisione di Zoe, l'avvocato infatti, dovrà vedersela con un duro avversario. Il figlio adottivo di Kristen, Zende, di recente tornato a Los Angeles, sembra aver attirato l'interesse della bella modella. I due, senza perdere troppo tempo, hanno iniziato ad essere più intimi.

Zoe è confusa: Carter o Zende? Nella Puntata di Beautiful del 25 novembre 2021

Carter, innamorato di Zoe Buckingham, le ha chiesto di trasferirsi nella casa che ha appena acquistato. La ragazza, lusingata dall'interesse dell'avvocato, e felice che qualcuno – dopo quanto successo con Thomas – le dimostri ancora amore, sembra propensa ad accettare. Purtroppo, mente e cuore non vanno d'accordo. Zoe non riesce infatti a negare quello che prova per Zende. I due sembrano davvero anime gemelle, non c'è solo attrazione fisica, ma anche grande intesa mentale. La situazione crea profondo disagio alla modella che si trova a dover fare una scelta troppo difficile in un momento di evidente confusione!

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn si dichiarano il loro amore!

Steffy, sorda agli appelli dell'ex, bacia appassionatamente il suo Finn. La ragazza non ha intenzione di fare marcia indietro per un capriccio di Liam. Lo Spencer ha scelto Hope ed è ora che anche Steffy abbia la possibilità di rifarsi una vita! Dal canto suo neppure Finn è intimidito dalle accuse e dalle minacce del suo avversario in amore. Il medico si rende conto che il clima di tensione non giova a Steffy, ed è molto rammaricato del fatto che sia proprio lui la causa di questa crisi familiare, ma reputa prepotente e irragionevole la richiesta di Liam. Insomma, ama Steffy e lo Spencer se ne dovrà fare una ragione, perché lui non rinuncerà. I due si dichiarano il loro amore!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 novembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.