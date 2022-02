Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 17 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 17 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 Febbraio 2022 - ad ogni parola dolce e ad ogni gesto intimo di sua moglie, Liam resta bloccato e torna riflettere se mentire sia la cosa giusta. Il poverino è consapevole che il suo "errore" potrebbe distruggere per sempre il suo matrimonio e la relazione di Steffy. La ex è appena uscita da una grave dipendenza, poi ha sofferto per quanto accaduto a Thomas, ora sta meglio ma solo grazie a Finn. Perché portarle via dunque l'unico uomo che la merita davvero? Lo Spencer certo non immagina quale pena stia soffrendo anche Steffy, nonostante sia stata lei ad insistere affinché Liam non dicesse nulla, la Forrester è seriamente in difficoltà con Finn per il tradimento che tiene segreto. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 17 Febbraio 2022 - Susana non demorde, l'anziana bigotta del quartiere, sono giorni che distribuisce volantini che istigano il quartiere contro gli stranieri. A spingere l'ex sarta ad impegnarsi tanto è l'antipatia nei confronti dei nuovi vicini Messicani, nel suo mirino in realtà non ci sono tutti gli stranieri, Marcos e sua figlia Anabel le sono indifferenti, il suo odio è rivolto contro Aurelio e Natalia, in particolare verso quest'ultima rea di aver fatto aggravare la povera Lolita. Quando la Quesada scopre le intenzioni della donna va su tutte le furie, raccolto un volantino da terra, corre impulsivamente contro Susana per affrontarla, ma Genoveva riesce ad intercettarla e a fermarla. La Salmeron, segretamente in amicizia con i due fratelli, consiglia a Natalia come sopravvivere nel quartiere cercando di ingraziarsi le signore. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 17 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 17 Febbraio 2022 - nonostante i tentativi di tenere tutti all’oscuro della proposta di nozze, la voce si è spara a macchia d’olio e Serkan è nei guai. L’imprenditore farà di tutto per non far scoprire ad Eda la sua intenzione, riuscendo infine a sorprendere la donna che ama. Il lieto fine si avvicina per la coppia più amata! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

