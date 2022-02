Beautiful Anticipazioni 17 febbraio 2022: Per quanto Liam e Steffy riusciranno a mantenere il segreto?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 17 Febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Liam e Steffy rischieranno di tradire il loro indicibile segreto!

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 febbraio 2022. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dalle 13.45 su Canale5: mentre Liam è visibilmente in preda al senso di colpa nei confronti di Hope, Steffy è in difficoltà con Finn per il tradimento che tiene segreto.

Beautiful Anticipazioni: Liam accetta di mantenere il segreto

Steffy cercherà di far capire a Liam che è meglio tacere a Hope quello che è successo tra loro. La Logan non ha baciato davvero Thomas e se venisse a scoprire di essere stata tradita, ne soffrirebbe tantissimo. Anche Finn non ne uscirebbe indenne. Il medico ha fatto tanto per Steffy e se ora sapesse di essere stato pugnalato alle spalle, potrebbe non volerne più sapere di lei e di Kelly. Liam, nonostante l'iniziale reticenza, si convince a darle retta e le promette di mantenere il loro segreto.

Beautiful Anticipazioni: Il senso di colpa inizia a divorare Liam e Steffy

Liam e Steffy hanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della notte d'amore trascorsa insieme. Lo fanno per il bene di Hope e Finn, per non farli soffrire, ma soprattutto per preservare le loro relazioni. Mentire però non è facile, per entrambi, i due ex sono ben lontani dall'essere due bugiardi e il senso di colpa, sempre più pressante, rischia di divorarli. Liam non riesce neppure a guardare in faccia Hope e lo stesso vale per Steffy, molto in imbarazzo con il suo adorato Finn. Per quanto riusciranno ancora a tenere la bocca chiusa?

Nella Puntata di Beautiful del 17 febbraio 2022

Ad ogni parola dolce e ad ogni gesto intimo di sua moglie, Liam resta bloccato e torna riflettere se mentire sia la cosa giusta. Il poverino è consapevole che il suo "errore" potrebbe distruggere per sempre il suo matrimonio e la relazione di Steffy. La ex è appena uscita da una grave dipendenza, poi ha sofferto per quanto accaduto a Thomas, ora sta meglio ma solo grazie a Finn. Perché portarle via dunque l'unico uomo che la merita davvero? Lo Spencer certo non immagina quale pena stia soffrendo anche Steffy, nonostante sia stata lei ad insistere affinché Liam non dicesse nulla, la Forrester è seriamente in difficoltà con Finn per il tradimento che tiene segreto.

