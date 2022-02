Love is in the Air Anticipazioni 17 febbraio 2022: Eda riceve la proposta di Serkan ma…

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda accetta di sposare Serkan.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, nonostante i tentativi di tenere tutti all’oscuro della proposta di nozze, la voce si è spara a macchia d’olio e Serkan è nei guai. L’imprenditore farà di tutto per non far scoprire ad Eda la sua intenzione, riuscendo infine a sorprendere la donna che ama. Il lieto fine si avvicina per la coppia più amata!

Serkan nei guai nella Puntata di Love is in the Air del 17 febbraio 2022

Melo non è riuscita a mantenere il segreto, spifferando a tutti che Serkan ha intenzione di chiedere la mano di Eda con una romantica proposta. L’imprenditore avrebbe voluto fare una sorpresa alla Yildiz ma il fatto che tutti siano a conoscenza di ciò che accadrà non rende semplice tenere nascosta la romantica impresa.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan pronto a tutto

Nonostante il clima di tensione generale non aiuti l’imprenditore a concentrarsi sulla proposta, Serkan farà di tutto per non far scoprire ad Eda le proprie intenzioni. Il Bolat, infatti, vuole che la sua dichiarazione sia perfetta e che la paesaggista abbia finalmente un momento magico, che potranno custodire per sempre in futuro come inizio della loro nuova vita insieme.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda dice sì!

Il momento della proposta è finalmente arrivato, dopo momenti di stress per Serkan e pericoli in agguato. L’imprenditore rivela alla Yildiz di voler trascorrere il resto della sua vita insieme, chiedendola in moglie e sposandola davanti a chi li ha sempre sostenuti e compresi. Eda, emozionata come non mai, dice di sì con le lacrime agli occhi!

