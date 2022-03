Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 16 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 Marzo 2022 - Finn teme che Steffy sia ancora innamorata di Liam e non fa mistero alla sua compagna di questo suo sospetto. Abbandonando ogni remora, Finn parla in maniera molto diretta con Steffy chiedendole se ha intenzione di riprovarci con Liam e se dunque sia ancora innamorata di lui. Il dottore non mette la Forrester sotto pressione, anzi, le mostra massima comprensione ma pretende sincerità. E' il momento di parlare in maniera schietta e Steffy l'ha capito, quindi guarda Finn negli occhi e gli dice: "Amo te, quella notte con Liam è stata solo un errore". Il dottore si lascerà convincere? Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 Marzo 2022 - Indalecia non sembra farsi troppi scrupoli, nonostante la parentela con Marcelina infatti, la ragazza punta dritto alla preda noncurante del dolore che potrebbe causare. Del resto Indalecia è convinta che nessuno sappia, quelli di Servate e gli altri abitanti della soffitta, sono effettivamente solo sospetti, lei e Jacinto non sono mai stati colti in flagrante. la situazione però è destinata presto a cambiare, nella puntata in onda infatti, vedremo Benigna, sconvolta da una inaspettata scoperta: Indalecia, sua figlia, ha organizzato una cena romantica per il marito della nipote Marcelina! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 16 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 16 Marzo 2022 - Piril ed Engin credono di aver offeso Eda, dopo il disastroso appuntamento con la signora Nuray, e la pedinando scoprendo che l’amica è ancora in contatto con l’unica donna che potrebbe risollevare le sorti dell’agenzia. Nel frattempo, mentre Aydan è in crisi per la presenza della suocera, Burak pianta in asso Melo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

