Love is in the Air Anticipazioni 16 marzo 2022: Eda ha un appuntamento segreto con…

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda sorprende tutti, nelle sue mani le sorti dell’agenzia.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Piril ed Engin credono di aver offeso Eda, dopo il disastroso appuntamento con la signora Nuray, e la pedinando scoprendo che l’amica è ancora in contatto con l’unica donna che potrebbe risollevare le sorti dell’agenzia. Nel frattempo, mentre Aydan è in crisi per la presenza della suocera, Burak pianta in asso Melo.

Eda agisce in incognito nella Puntata di Love is in the Air del 16 marzo 2022

Dopo il disastroso incontro con la signora Nuray, Piril ed Engin temono che Eda sia offesa con loro. I due vorrebbero chiedere scusa all’amica e iniziano a seguirla, aspettando il momento giusto per chiarire la situazione. Proprio pedinando la Yildiz, sospettata di soffrire di depressione, Piril ed Engin si rendono conto che la paesaggista è ancora in contatto con la signora Nuray, la quale le ha concesso un nuovo incontro, e sperano che questo potrà risollevare le sorti dell’azienda.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo e Burak in crisi

Dopo aver atteso a lungo che Burak si accorgesse di lei, accantonando la cotta per Eda, Melo ha reagito in modo bizzarro alla relazione con l’uomo dei suoi sogni, scegliendo di non rivelare a nessuno di far coppia fissa con Burak. Quest’ultimo, dopo aver atteso pazientemente, scopre che Melo ha tenuto tutta la loro storia d’amore segreta e, furioso, pianta in asso l’amica di Eda. Melo riuscirà a fare pace con Burak, o il suo tentennare la porterà a chiudere per sempre?

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan preoccupata

Aydan sta per sposare Kemal, l’amore della sua vita nonché padre biologico di Serkan. La signora Bolat non ha ancora detto nulla al figlio, preoccupata per la reazione, e si concentra sull’accoglienza della futura suocera, una donna molto legata alla tradizione, che le darà del filo da torcere. Fortunatamente, in aiuto di Aydan, arriva il fidato consigliere Seyfi.

