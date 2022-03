Una Vita Anticipazioni 16 marzo 2022: Benigna sorprende Indolencia e Jacinto in intimità!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 16 marzo 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Benigna sorprenderà Indalecia: sua figlia sta flirtando con un uomo sposato!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Indalecia invita Jacinto a pranzo cercando di prenderlo per la gola, ma quando sembra che l'uomo stia per cedere, li sorprende la zia Benigna.

Una Vita Anticipazioni: Indalecia si fa sempre più esplicita nei confronti di Jacinto

Indalecia si farà tentare dall'amore, avvicinandosi ad un uomo. Di chi si tratta? Purtroppo la giovane ha messo gli occhi sulla preda sbagliata, perché nelle sue mire c'è Jacinto, sposato con la sua cara cugina Marcelina. L'avvicinamento si farà presto più esplicito e verrà infatti intuito dai vicini di Acacias, in particolare da Servante, pronto a difendere a spada tratta il matrimonio della sua cara amica Marcelina!

Una Vita Anticipazioni: Jacinto inizia ad accettare la corte di Indalencia

Jacinto pensa sempre a Marcelina ma è passato tanto tempo da quando la moglie è partita e lui sembra fare sempre maggior fatica a cavarsela da solo. Il poverino non riesce a frenare il suo istinto, ha bisogno di affetto e premure che in questo momento riesce ad offrirgli solo Indalecia. E' per questo che dopo qualche tentennamento iniziale, negli ultimi giorni Jacinto si è lasciato andare accettando la corte della cugina di Marcelina.

Benigna scopre che Indalecia ha organizzato una cena romantica per lei e Jacinto, nella Puntata di Una Vita del 16 marzo 2022

Indalecia non sembra farsi troppi scrupoli, nonostante la parentela con Marcelina infatti, la ragazza punta dritto alla preda noncurante del dolore che potrebbe causare. Del resto Indalecia è convinta che nessuno sappia, quelli di Servate e gli altri abitanti della soffitta, sono effettivamente solo sospetti, lei e Jacinto non sono mai stati colti in flagrante. la situazione però è destinata presto a cambiare, nella puntata in onda infatti, vedremo Benigna, sconvolta da una inaspettata scoperta: Indalecia, sua figlia, ha organizzato una cena romantica per il marito della nipote Marcelina!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 19 marzo 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.