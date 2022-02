Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 15 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 Febbraio 2022 - Steffy cercherà di far capire a Liam che è meglio tacere a Hope quello che è successo tra loro. La Logan non ha baciato davvero Thomas e se venisse a scoprire di essere stata tradita, ne soffrirebbe tantissimo. Anche Finn non ne uscirebbe indenne. Il medico ha fatto tanto per Steffy e se ora sapesse di essere stato pugnalato alle spalle, potrebbe non volerne più sapere di lei e di Kelly. Liam, nonostante l'iniziale reticenza, si convincerà a darle retta e le prometterà di mantenere il loro segreto. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 Febbraio 2022 - è passato diverso tempo da quella partenza ma Arantxa e Cesaro non hanno mai smesso di sentirsi e di cercarsi, il guardiano sembra però lontano da fare gesti coraggiosi, e mentre la vita della ex domestica continua distante dal quartiere, quella di Cesareo è sempre più immersa nelle dinamiche di Acacias. Arantaxa lo sente e capisce di dover fare l'ultimo tentativo prima di perderlo completamente. E così Arantxa torna ad Acacias per chiedere a Cesareo di tornare con lei nei Paesi Baschi. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 15 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 15 Febbraio 2022 - Serkan ed Eda sono tornati insieme e formano una bellissima famiglia con Kiraz. La notizia del ritorno di fiamma ha creato pareri contrastanti ma la gioia della Yildiz ha spazzato via ogni remora e il Bolat è pronto per il grande passo. Serkan confida a Melo di voler sposare Eda, e le chiede di mantenere il segreto e aiutarla con i preparativi. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

