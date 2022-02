Love is in the Air Anticipazioni 15 febbraio 2022: Serkan pronto al grande passo con Eda

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan vuole chiedere la mano di Eda.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Serkan ed Eda sono tornati insieme e formano una bellissima famiglia con Kiraz. La notizia del ritorno di fiamma ha creato pareri contrastanti ma la gioia della Yildiz ha spazzato via ogni remora e il Bolat è pronto per il grande passo. Serkan confida a Melo di voler sposare Eda, e le chiede di mantenere il segreto e aiutarla con i preparativi.

Una coppia felice nella puntata di Love is in the Air del 15 febbraio 2022

Serkan ed Eda sono tornati insieme ufficialmente. Dopo aver scoperto che Kiraz è sua figlia, l’imprenditore ha deciso di assumersi le proprie responsabilità e si è riavvicinato alla Yildiz, dal momento che nessuno dei due ha mai smesso di amarsi. Mentre Aydan ha combinato un guaio, Serkan è certo della sua scelta e vuole che Eda sia solamente sua per sempre.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan vuole sposare Eda

Serkan ha deciso di costruire una famiglia con Eda e Kiraz, scoprendosi ancora follemente innamorato della bella paesaggista. Rispetto a cinque anni prima la situazione è mutata ma non lo sono i sentimenti e Serkan vuole che Eda sia sua moglie. Il Bolat, quindi, è deciso ad organizzare una proposta di matrimonio perfetta per la sua dolce metà, ma ha bisogno di qualche aiuto esterno per non farsi scoprire.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan chiede aiuto a Melo

Serkan deve organizzare la proposta di matrimonio perfetta per Eda e c’è solo una persona che potrebbe aiutarlo, ovvero la sua migliore amica. L’imprenditore confida a Melo le sue intenzioni e le chiede di non dire a nessuno della proposta di nozze.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.