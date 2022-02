Beautiful Anticipazioni 15 febbraio 2022: Steffy mette in guardia Liam "Distruggerai le nostre vite!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 15 Febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy supplica Liam di non rivelare a Hope di aver trascorso una notte insieme per non distruggere l'equilibrio di tante persone a loro care.

Beautiful Anticipazioni: Liam vuole confessare

Liam e Steffy hanno commesso un imperdonabile errore. I due hanno passato la notte insieme, convinti che Hope avesse ceduto alle lusinghe di Thomas. Lo Spencer e la Forrester – complice qualche bicchiere di troppo – hanno finito per lasciarsi travolgere dai loro sentimenti, mai del tutto sopiti. Purtroppo però, al risveglio, è stato subito chiaro che tra loro non potrà esserci nient'altro che una bellissima amicizia. Ma dopo che Liam ha scoperto di essersi sbagliato sul conto di Hope e Thomas, la situazione si è complicata. Il figlio di Bill ora si sente in colpa e vorrebbe rivelare tutto a sua moglie.

Beautiful Anticipazioni: Steffy prega Liam di non dire nulla a Hope

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano però che Steffy non sarà del suo stesso avviso. Venuta a scoprire pure lei che i soli a tradire sono stati loro, la Forrester cercherà di convincere il suo ex marito a non rovinare tutto e a mantenere il loro segreto. Steffy e Liam non riescono a dimenticare quello che è successo tra loro, anzi non vogliono. I due condividono ancora un fortissimo legame d'amore ma sono d'accordo nel continuare una vita l'uno lontano dall'altra. Steffy prega l'ex marito di lasciare che la loro notte di passione rimanga un segreto. Se Hope e Finn lo venissero a scoprire, ne soffrirebbero tantissimo...

Liam accetta di mantenere il segreto per il bene di Hope e Finn, nella Puntata di Beautiful del 15 febbraio 2022

Steffy cercherà di far capire a Liam che è meglio tacere a Hope quello che è successo tra loro. La Logan non ha baciato davvero Thomas e se venisse a scoprire di essere stata tradita, ne soffrirebbe tantissimo. Anche Finn non ne uscirebbe indenne. Il medico ha fatto tanto per Steffy e se ora sapesse di essere stato pugnalato alle spalle, potrebbe non volerne più sapere di lei e di Kelly. Liam, nonostante l'iniziale reticenza, si convincerà a darle retta e le prometterà di mantenere il loro segreto.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.