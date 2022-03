Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 1 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1 Marzo 2022 - proprio mentre Liam confida a Steffy la sua intenzione di confessare e la ragazza tenta con fervore di dissuaderlo, sopraggiunge Hope. I due hanno avuto il tempo necessario per confrontarsi e definire la reciproche posizioni, dunque quando Hope li sorprende, Steffy, anche se con fare un po' sospetto, inventa una scusa per congedarsi al volo. Liam è indifeso di fronte alla moglie, la verità è sulla punta della lingua e gli fa battere il cuore a mille, è ancora confuso ma capisce che questo è il momento migliore per vuotare il sacco. Cosa farà Liam, finirà per confessare? Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1 Marzo 2022 - la lettera che Susana scriverà ad Armando non arriverà mai al mittente, i suoi tentativi di contattare il marito presso la pensione parigina risulteranno infatti vani. La sarta scoprirà che non alloggia più li e il primo pensiero riguarderà ovviamente l'incolumità dell'uomo, probabilmente in pericolo. A un certo punto un articolo di giornale capovolgerà completamente la situazione e la paura di Susana si trasformerà in rabbia. La sarta infatti si troverà di fronte ad una immagine che ha dell'incredibile: sfogliando i quotidiani vedrà una foto di Armando insieme a una nobildonna, indicata nell'articolo come la sua neosposa. Susana resterà dunque sotto shock nell'apprendere che il suo Armando sia ora il duca di Swarowski. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 1 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 1 Marzo 2022 - Ayfer ha scoperto che la famiglia Bolat è rimasta senza soldi dopo il crack della ArtLife e decide di impegnare alcuni gioielli per aiutare Aydan. La madre di Serkan, nel frattempo, pensa di vendere i cavalli e Kiraz, ascoltando i discorsi della nonna, corre disperata dal padre per chiedergli di poter tenere il suo pony. In questo modo, Serkan scopre tutto e si infuria, peggiorando nettamente la situazione e mettendo crisi il rapporto con Eda. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

