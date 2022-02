Love is in the Air Anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo 2022: Serkan scopre la verità. Per Eda sono guai!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 su Canale 5. Scopriamo dunque cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 28 febbraio 2022

La signora Deniz fa delle avances esplicite a Serkan e lui si vede costretto ad abbandonare il progetto del porto: il disastro economico è imminente.

Puntata in onda Martedì 1° marzo 2022

Ayfer, che è una donna di buon cuore, dona tutti i beni preziosi di famiglia ad Aydan affinché li venda insieme ai cavalli e ad altri beni della famiglia Bolat.

Puntata in onda Mercoledì 2 marzo 2022

Serkan vende le sue quote di Art Life per salvare il progetto di Eda in Italia. Engin e Piril si sentono abbandonati e sono furiosi con lui.

Puntata in onda Giovedì 3 marzo 2022

Serkan comunica la sua decisione di iniziare ad insegnare alla Facoltà di Architettura, ma essendo furioso con Eda per averlo tenuto all'oscuro dei problemi dell'azienda, quando la moglie cerca di consigliarlo lui la rifiuta bruscamente. Intanto Kiraz, desiderosa di avere un fratellino o una sorellina, suscita imbarazzo e ilarità in tutti cominciando a fare domande sull'argomento assai temuto da tutti i genitori: "Come si fanno i bambini".

Puntata in onda Venerdì 4 marzo 2022

Grazie a un escamotage di Kiraz per riavvicinare i genitori, Serkan ed Eda fanno la pace. Dopo aver ascoltato i preziosi consigli della moglie sui metodi di insegnamento, il Bolat riscuote un grande successo tra gli studenti al punto da essere invitato ad una festa. Eda chiederà allora a Melo di badare a Kiraz così da poter accompagnare il marito.

