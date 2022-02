Una Vita Anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo 2022: Genoveva si avvicina a Natalia. Aurelio è in ansia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 28 febbraio al 5 marzo 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 28 febbraio 2022

Bellita incontra l'uomo che scriverà la sua autobiografia. Quando però questi inizia a farle domande riguardo alla sua sfera privata, va in escandescenze.

Puntata in onda Martedì 1 marzo 2022

Il quartiere intero, in primis Susana, è sconvolto per una fotografia pubblicata su un giornale, in cui appare Armando appena sposato con un'altra donna.

Puntata in onda Mercoledì 2 marzo 2022

Lolita finalmente si sveglia e il dottor Ramon y Cajal appura che il trattamento ha avuto effetto e la donna sta guarendo. Antonito è al settimo cielo.

Puntata in onda Giovedì 3 marzo 2022

Aurelio guarda con sospetto al rapporto fra Natalia e Genoveva, sapendo che quest'ultima non muove un passo se non ha un tornaconto.

Puntata in onda Venerdì 4 marzo 2022

Dopo un'accesa discussione, Anabel decide di chiudere la relazione con Miguel. Il ragazzo, distrutto, va a presentare definitivamente le dimissioni a don Marcos.

Puntata in onda Sabato 5 marzo 2022, doppio episodio

Ep.1: Jacinto sente la mancanza di Marcelina. Genoveva e Natalia partono per la festa all'ambasciata italiana davanti allo sguardo invidioso delle vicine.

Ep.2: Aurelio cerca di convincere Genoveva a fare affari approfittando della guerra. Jacinto si sente sempre più tentato da Indalecia e Servante comincia a sospettare qualcosa.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.