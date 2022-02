Love is in the Air Anticipazioni 1 marzo 2022: Kiraz tradisce Eda, Serkan furioso

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kiraz rivela involontariamente al padre i problemi finanziari della ArtLife.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 1° marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Ayfer ha scoperto che la famiglia Bolat è rimasta senza soldi dopo il crack della ArtLife e decide di impegnare alcuni gioielli per aiutare Aydan. La madre di Serkan, nel frattempo, pensa di vendere i cavalli e Kiraz, ascoltando i discorsi della nonna, corre disperata dal padre per chiedergli di poter tenere il suo pony. In questo modo, Serkan scopre tutto e si infuria, peggiorando nettamente la situazione e mettendo crisi il rapporto con Eda.

Ayfer e Aydan di nuovo unite nella Puntata di Love is in the Air del 1° marzo 2022

Dopo aver scoperto tutta la verità sul crollo finanziario della ArtLife, mentre Serkan fugge dalla seduzione di Deniz, Ayfer decide di aiutare la famiglia Bolat e impegnare alcuni preziosi gioielli di famiglia, annunciando la sua decisione ad Aydan che è grata di aver ritrovato l’amica. La madre di Serkan ha deciso di dare via i cavalli e altri beni, per poter racimolare abbastanza soldi fino a che Eda e Piril non riescano a trovare una soluzione economica duratura.

Anticipazioni Love is in the Air: Kiraz sbugiarda Eda

Ascoltando la nonna dichiarare di voler vendere i cavalli per non dover dichiarare bancarotta, Kiraz scoppia in lacrime al pensiero di dover dire addio per sempre al suo adorato pony. La bambina, disperata, corre tra le bracci di Serkan e lo implora di salvare il suo pony. In questo modo, Serkan scopre la verità sulla ArtLife e diventa una furia con Eda, colpevole di non averlo messo al corrente durante le ultime settimane.

Love is in the Air Anticipazioni: la difficile scelta di Serkan

Consapevole che Eda sta per concludere un progetto importante in Italia e che la ArtLife ha bisogno di un nuovo socio pronto a mettere a disposizione il suo denaro, Serkan prende una decisione difficile e vende la sua quota dell’azienda. Piril ed Engin sono furiosi e si sfogano con Aydan, che mette Eda al corrente della scelta del marito. Come reagirà la bella paesaggista?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.