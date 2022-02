Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 1 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy, sorpresa da Hope a confabulare con Liam, deciderà abbandonare il campo lasciando lo Spencer di fronte a Hope pronto a confessare!

Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy faticano a mantenere il segreto

Liam d'accordo con Steffy ha deciso di mantenere il segreto sul tradimento, ma mentire non risulterà facile ne per lui ne per la Forrester. Il poverino si sente molto in colpa: ha accusato ingiustamente Hope di avere una tresca con l'ex, finendo, accecato dalla rabbia, per compiere esattamente lo stesso errore recriminato alla compagna. La Logan comunque, all'oscuro di tutto, l'ha perdonato la sua mancanza di fiducia, anzi, lo ha ringraziato per essere stato accanto a lei anche in questo difficile momento.

Beautiful Anticipazioni: Steffy insiste perché Liam rispetti il loro patto

Liam e Steffy hanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della notte d'amore trascorsa insieme. Lo fanno per il bene di Hope e Finn, per non farli soffrire, ma soprattutto per preservare le loro relazioni. Mentire però non è facile, soprattutto per Liam ormai divorato dal senso di colpa. Lo Spencer non riesce neppure a guardare in faccia Hope e, seppur consapevole dei rischi, vorrebbe tanto poterle confessare tutto, ma Steffy pretende che rispetti il patto. Il poverino cercherà di far capire alla Forrester il grave disagio che sta vivendo, senza successo purtroppo, Steffy infatti, non sarà disposta ad appoggiarlo.

Liam vicino alla confessione, nella Puntata di Beautiful del 1° marzo 2022

Proprio mentre Liam confida a Steffy la sua intenzione di confessare e la ragazza tenta con fervore di dissuaderlo, sopraggiunge Hope. I due hanno avuto il tempo necessario per confrontarsi e definire la reciproche posizioni, dunque quando Hope li sorprende, Steffy, anche se con fare un po' sospetto, inventa una scusa per congedarsi al volo. Liam è indifeso di fronte alla moglie, la verità è sulla punta della lingua e gli fa battere il cuore a mille, è ancora confuso ma capisce che questo è il momento migliore per vuotare il sacco. Cosa farà Liam, finirà per confessare?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.