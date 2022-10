Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 ottobre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 28 ottobre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; per finire, alle 16.50, sempre nella penisola iberica, incontreremo Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 ottobre 2022 - Steffy è furiosa. Finn ha permesso a Sheila di entrare a casa sua e ha addirittura lasciato che la donna prendesse in braccio il loro piccolo Hayes. La Forrester non può credere ai suoi occhi e soprattutto non riesce a capacitarsi di essere stata pugnalata alle spalle dal suo stesso amato marito. La ragazza perderà completamente il controllo e urlerà contro tutti i presenti, Finn compreso, intimando a Sheila e a Jack di sparire immediatamente dalla sua vista. Intanto, Brooke e Ridge, dopo le informazioni ricevute da Carter e dopo essersi precipitati a Villa Forrester, chiederanno a Eric cosa stia succedendo tra lui e Quinn. La reazione dello stilista li lascerà senza parole... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 ottobre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 ottobre 2022 - Jacinto prenderà la sua decisione e accetterà di diventare il sindaco della sua cittadina natale. Questo vorrà dire lasciare per sempre Acacias e l'uomo si preparerà a salutare tutti i suoi amici. Anche per Dori sarà tempo di fare delle importanti scelte. La ragazza sceglierà di rinunciare alla sua borsa di studio e si precipiterà da Felipe per chiedergli perdono. Lolita, invece, pur furiosa per quello che è successo, non lascerà il capezzale di Fidel e spererà con tutto il cuore che il poliziotto si svegli... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 28 ottobre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 28 ottobre 2022 - la smania di spensieratezza e divertimento spinge Carmen a lasciarsi trasportare dalle dissolute serate del Club, cosa che desta grande sconcerto e sospetto da parte dei coloni. Anche Victor, il suo futuro marito, è estremamente preoccupato per lei. Il giovane sta diventando sempre più irrequieto a causa dell'inesauribile energia che sta mostrando la sua fidanzata. Nel frattempo, Angel , provato dall'ennesima "tortura" del suo capo, deciderà di licenziarsi e tirarsi fuori dai loschi affari dell'uomo. Ma Ventura lascerà davvero andare via il ragazzo con un bagaglio di compromettenti informazioni? Qui la trama completa di Un Altro Domani.

