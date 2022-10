Beautiful Anticipazioni dal 24 al 29 ottobre 2022: Finn tradisce Steffy ed è tutta colpa di Sheila!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 24 al 29 ottobre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 24 ottobre 2022

Eric confessa a Quinn il suo deficit sessuale e lei si dimostra molto comprensiva. Nel frattempo, Jack è angosciato dall'ombra invadente di Sheila.

Puntata in onda Martedì 25 ottobre 2022

Carter comunica a Brooke e Ridge che Eric ha strappato le carte per il divorzio. Jack cerca di convincere Finn che è il momento ideale per accontentare Sheila e farle vedere suo nipote.

Puntata in onda Mercoledì 26 ottobre 2022

Finn ha promesso a Steffy che non permetterà mai a Sheila di entrare in casa loro per conoscere suo nipote. Jack insiste e i toni tra i due si alzano. Ma ecco bussare alla porta: è...

Puntata in onda Giovedì 27 ottobre 2022

Steffy, in procinto di partire per San Francisco, segue il suo istinto e torna sui suoi passi per proteggere la sua famiglia da Sheila. E scopre che Sheila è a casa sua.

Puntata in onda Venerdì 28 ottobre 2022

Steffy torna a casa senza preavviso e vede Sheila che tiene in braccio Hayes e ne rimane sconvolta. Eric, in presenza di Quinn, dice a Brooke e a Ridge di non volere più il divorzio.

Puntata in onda Sabato 29 ottobre 2022

Ep. 1: Tornando a casa, Steffy trova l'odiata Sheila con il piccolo Hayes in braccio. Le strappa il bambino, comincia a inveire contro di lei e accusa Finn di aver disobbedito ai suoi ordini.

Ep. 2: Hope torna a casa da Liam, ed entrambi sono felici di potersi concedere un momento di intimità senza i bambini. Steffy caccia di casa Sheila intimandole di non farsi vedere mai più.

Ep. 3: Sheila e Jack discutono perché Sheila, dopo aver tenuto in braccio suo nipote Hayes, non vuole andare via e così facendo non mantiene il patto stretto con Jack.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.