Una Vita Anticipazioni 28 ottobre 2022: Dori chiede perdono a Felipe. Rinuncerà a tutto per lui

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 28 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Lolita veglierà Fidel nella speranza che si svegli, Dori rinuncia alla sua carriera e spera nel perdono di Felipe.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 ottobre 2022, in onda su Canale5 alle ore 14.10. Le Trame dell'episodio della Soap Spagnola – che ci fa compagnia dal lunedì al sabato – ci rivelano che: Jacinto prenderà la sua decisione e accetterà di diventare il sindaco della sua cittadina natale. Questo vorrà dire lasciare per sempre Acacias e l'uomo si preparerà a salutare tutti i suoi amici. Anche per Dori sarà tempo di fare delle importanti scelte. La ragazza sceglierà di rinunciare alla sua borsa di studio e si precipiterà da Felipe per chiedergli perdono. Lolita invece, pur furiosa per quello che è successo, non lascerà il capezzale di Fidel e spererà con tutto il cuore che il poliziotto si svegli.

Anticipazioni Una Vita Puntata del 28 ottobre 2022: Jacinto accetta di diventare sindaco

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 28 ottobre 2022, Jacinto prenderà una decisione molto importante per la sua vita. Dopo aver saputo che la sua cittadina lo vorrebbe come sindaco, il tuttofare ci ha riflettuto notte e giorno ma senza arrivare a una conclusione. Sarà in questo episodio che, dopo un sogno illuminante, deciderà di accettare l'incarico. Questo vorrà dire però lasciare per sempre Acacias e dire addio a chi, in tutti questi anni, gli è stato vicino. Non sarà una cosa semplice ma lo attende un futuro roseo.

Dori chiede perdono a Felipe: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 28 ottobre 2022

Per Dori e Felipe è arrivato il momento della svolta. Nelle scorse puntate di Una Vita abbiamo visto i due scambiarsi un bacio appassionato e non riuscire a staccarsi. Peccato però che la loro relazione sia arrivata al capolinea, a causa della decisione della finta infermiera di continuare i suoi studi e di lasciare il quartiere, una volta che avrà finito la tesi. Ma le cose stanno per cambiare. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 28 ottobre 2022, Dori deciderà di consegnare la sua tesi a Felipe, di rinunciare alla sua carriera e di chiedere perdono all'Alvarez-Hermoso per averlo imbrogliato e per non aver subito scelto il loro amore. Ma cosa deciderà l'avvocato? Le darà una seconda chance e dimenticherà i torti subiti? Siamo molto fiduciosi che questo possa capitare.

Una Vita Anticipazioni Puntata 28 ottobre 2022: Lolita prega che Fidel si svegli

Fidel è stato aggredito e le sue condizioni sono molto preoccupanti. Ignacio ha messo in guardia sia Ramon che Lolita e ha detto loro di prepararsi al peggio. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la Casado non avrà alcuna intenzione di perdere le speranze e nonostante sia furiosa per le bugie che le hanno raccontato, nella puntata della Soap del 28 ottobre 2022, la vedremo ancora al capezzale del poliziotto, pregando che si svegli. Quale sarà il destino del Soria? Lo scopriremo molto presto.

