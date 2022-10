Un Altro Domani Anticipazioni 28 ottobre 2022: Angel dice addio a Ventura!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 28 ottobre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Angel consegna la sua lettera di dimissioni a Ventura...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 28 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55:Angel consegna la sua lettera di dimissioni a Ventura, il quale lo costringe a presenziare almeno ad un'ultima riunione con i più importanti dirigenti delle aziende di tabacco.

Un Altro domani: Sergio si offre di aiutare Julia

Julia finalmente parla apertamente con sua madre del sentimento che la lega nuovamente a Sergio. I due hanno decido di andarci piano ma Diana preme affinché la coppia si dia seriamente un'altra occasione tornando addirittura a vivere sotto lo stesso tetto. Da madre premurosa non vuole che Julia si possa far scappare un uomo d'oro e super innamorato, la donna dunque si affanna tanto, ignara che sarà presto il destino a riunirli, senza che lei debba fare ulteriore sforzo per convincere Julia! Dopo aver ricevuto una inaspettata multa della previdenza sociale infatti, Julia, incapace di trovare una soluzione per salvare il laboratorio e tutti i suoi dipendenti, accetta l'aiuto di Sergio...

Un Altro domani: Sergio a Julia di diventare suo socio!

La povera Julia, messa alle strette da una inaspettata multa, prova a elaborare un piano efficace per salvare l'azienda e, soprattutto, tenta di portarlo a termine, purtroppo senza successo! Pertanto, non ha altra scelta che rivolgersi di nuovo a Sergio, che le offre qualcosa che la giovane non avrebbe mai immaginato. Dopotutto, questo tipo di situazione richiede soluzioni rapide ed efficaci: Sergio quindi, senza incertezze, le dice di voler diventare suo socio!

Angel decide di non voler più lavorare con Ventura, nella Puntata di Un Altro Domani del 28 ottobre 2022

La smania di spensieratezza e divertimento, spinge Carmen a lasciarsi trasportare dalle dissolute serate del Club, cosa che desta grande sconcerto e sospetto da parte dei coloni. Anche Victor, il suo futuro marito, è estremamente preoccupato per lei. Il giovane sta diventando sempre più irrequieto a causa dell'inesauribile energia che sta mostrando la sua fidanzata. Nel frattempo Angel , provato dall'ennesima "tortura" del suo capo, deciderà di licenziarsi e tirarsi fuori dai loschi affari dell'uomo. Ma Ventura lascerà davvero andare via il ragazzo con un bagaglio di compromettenti informazioni?

