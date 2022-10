Beautiful Anticipazioni 28 ottobre 2022: Eric zittisce Brooke e Ridge. La Logan è sconvolta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Eric non sopporta che Ridge e Brooke mettano bocca sulla sua relazione con Quinn e sulla sua decisione di non divorziare. Intanto Steffy si sente tradita e urla contro Finn e Sheila.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 ottobre 2022, in onda su Canale5 alle ore 13.45. Le Trame dell'episodio della Soap Americana – che ci fa compagnia dal lunedì al sabato – ci rivelano che: Steffy è furiosa. Finn ha permesso a Sheila di entrare a casa sua e ha addirittura lasciato che la donna prendesse in braccio il loro piccolo Hayes. La Forrester non può credere ai suoi occhi e soprattutto non riesce a capacitarsi di essere stata pugnalata alle spalle dal suo stesso amato marito. La ragazza perderà completamente il controllo e urlerà contro tutti i presenti, Finn compreso, intimando a Sheila e a Jack di sparire immediatamente dalla sua vista. Intanto Brooke e Ridge, dopo le informazioni ricevute da Carter e dopo essersi precipitati a Villa Forrester, chiederanno a Eric cosa stia succedendo tra lui e Quinn. La reazione dello stilista li lascerà senza parole.

Anticipazioni Beautiful Puntata 28 ottobre 2022: Steffy delusa da Finn

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 ottobre 2022, ci rivelano che Steffy non crederà di essere stata tradita così vilmente da suo marito. La Forrester ha scoperto che Finn ha infranto la promessa che le aveva fatto e ha permesso a Sheila non solo di avvicinarsi a lui ma di avere un contatto, fin troppo ravvicinato, con Hayes. Per la Forrester questo è troppo. Non può permettere che simili cose succedano sotto il suo tetto e dovrà prendere provvedimenti. E nell'immediato urlerà contro Jack e Finn per averla pugnalata alle spalle e sbatterà fuori Sheila da casa sua insieme a suo suocero. Poi sarà il turno del suo consorte... che non la passerà liscia.

Beautiful Anticipazioni: Steffy sbatte fuori di casa Finn

Nelle prossime puntate di Beautiful capiremo quanto l'episodio del 28 ottobre 2022, avrà un peso enorme nel prosieguo delle trame. Sarà da questa puntata che Steffy prenderà delle decisioni molto importanti su Finn e sul loro matrimonio, aprendo la strada – suo malgrado – a un'altra vendetta da parte di Sheila. Attenzione infatti alla Carter e alle sue mosse, che diventeranno sempre più subdole. Attenzione anche a Paris, che diventerà un'inaspettata spina nel fianco.

Eric zittisce Brooke e Ridge: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 28 ottobre 2022

Nella puntata del 28 ottobre 2022 ci sarà spazio anche per Eric, Brooke e Ridge. I coniugi Forrester hanno scoperto da Carter che Eric ha deciso di non divorziare. Sconvolti da questa improvvisa decisione, i due sono corsi alla Villa per capire personalmente cosa sta succedendo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che troveranno Quinn ed Eric uno di fronte all'altro, in un'atmosfera molto romantica. Lo stilista ha appena confessato alla moglie la sua impotenza e lei ha giurato di rimanergli accanto. Ma la loro discussione verrà interrotta da una Brooke furiosa e da un Ridge preoccupato, che attaccheranno la Fuller con aria di sfida. Ma questa volta sarà il padrone di casa a intervenire e zittirà suo figlio e sua nuora, intimando loro di farsi da parte e di non permettersi di mettere bocca sulle sue scelte. La Logan, in primis, rimarrà senza parole. Quinn Fuller ha di nuovo riconquistato il suo posto al comando della loro famiglia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 ottobre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.