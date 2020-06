Anticipazioni TV

Scopriamo Le Anticipazioni della Trama della puntata di Beautiful in onda martedì su Canale5. Nell'episodio Steffy consiglia a Hope di avere un altro figlio ma la ragazza non vuole più gravidanze.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda mercoledì 17 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale5 alle 13.40, Steffy non demorde. La ragazza non si capacita della decisione della sorellastra di lasciare Liam e la invita nuovamente a ripensarci. Hope però continua a pregarla di riaccogliere il suo ex marito e di aver cura di lui come sta facendo con la piccola e “sfortunata” Phoebe. Ma ecco cosa succederà domani.

Steffy torna all'attacco con Hope nelle Anticipazioni di Beautiful puntata del 17 giugno 2020

Hope vuole che Steffy si riprenda Liam sia nella sua casa che nella sua vita. Una richiesta bizzarra proprio alla sua eterna nemica. La Logan ha però deciso di cambiare vita e di diventare la madre di Douglas. Thomas è felice di averla convinta e ha cercato nuovamente di baciarla. Hope l'ha però fermato e avvertito che se anche sarà la madre di suo figlio, non potrà mai amarlo come ama Liam. Steffy continua a pensare che questa decisione sia sbagliata e invita la sorellastra a ripensarci. Potrebbe sempre rimanere incinta un'altra volta e realizzare così il suo sogno.

Anticipazioni Beautiful: Hope non vuole altri figli

Hope non è d'accordo con Steffy. Non potrà mai sostituire Beth nel suo cuore e non avrà altri figli. Si dedicherà solamente a Douglas mentre la sua sorellastra dovrà occuparsi di Liam e delle loro due figlie. La Logan è convinta che suo marito prima o poi capirà la sua decisione e ne sarà felice. Sta facendo la cosa giusta per tutti, soprattutto per Kelly e Phoebe, che avranno un papà presente. Steffy scuote la testa... non era così che avrebbe pensato di rivedere Liam al suo fianco.

Beautiful Anticipazioni: Liam rassegnato alla decisione di Hope

Se Brooke e Steffy continuano a cercare di convincere Hope a cambiare idea, Liam sembra rassegnato. Il ragazzo ha informato il fratello della decisione della moglie e gli Spencer sono uniti più che mai. Wyatt ha offerto la sua casa a Liam e gli ha promesso di stargli vicino. Flo è invece sconvolta. La notte di passione passata con il suo nuovo compagno è stata scossa da questa improvvisa notizia e ora la ragazza si sente in colpa. È a causa delle sue bugie che la famiglia di Hope non esiste più.

