Una Vita Anticipazioni 6 aprile 2022: Jacinto e Servante hanno un progetto ambizioso. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 6 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Jacinto e Servante, certi di avere talento, rifiutano il No della banda universitaria.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 6 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: delusi per non esser stati ammessi nella banda universitaria, Jacinto e Servante decidono di formare un complesso musicale tutto loro e propongono ai signori del quartiere di entrare a farne parte. José si impegna a rimettere in riga il dissoluto Ignacio. D'accordo con Genoveva, Natalia ripudia l'amica per conquistare la fiducia di Felipe.

Jacinto e Sevante mettono su un complesso musicale, nella Puntata di Una Vita del 6 aprile 2022

Jacinto e Servante non hanno mai nascosto di avere grandi velleità artistiche. Il marito di Marcelina, grazie alla sua singolare abilità nell'intonare un richiamo tradizionali dei pastori, era riuscito anche a collaborare con la grande Del Campo, attirando l'invidia dell'amico Servante. Ora però, i due hanno deciso di fare squadra: dopo essere stati rifiutati dalla banda universitaria, Jacinto e Servante mettono su un complesso musicale solo loro e propongono a tutti gli aspiranti musicisti e cantanti del quartiere di unirsi.

Una Vita Anticipazioni: Josè mette in riga Ignacio

Nel frattempo i Dominguez si trovano a fare i conti con Ignacio. Il nipote ritrovato di Bellita, continua a creare pensieri ai due artisti. Gli zii hanno accettato di finanziare i suoi studi di medicina, ma il giovane non sembra impegnarsi quando dovuto per diventare un dottore. Josè, preoccupato che l'insuccesso di Ignacio possa deludere sua moglie, tenterà di rimetterlo in riga ed allontanarlo dalla vita dissoluta che conduce.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ordina a Natalia di ripudiarla pubblicamente per ottenere la fiducia di Felipe

Genoveva non ha dimenticato il tradimento di Felipe e desidera ardentemente vendicarsi. E' per questo che ha chiesto l'aiuto della fidata amica Natalia, pronta a sedurre l'Alvarez Hermoso e condurlo dritto nella trappola dell'ex moglie. L'avvocato però, giustamente diffidente, rifiuterà la corte della bella Quesada. Genoveva dovrà dunque adoperarsi per creare un clima di fiducia intorno a Natalia. Consapevole che il motivo della reticenza di Felipe è il legame tra lei e la ragazza, convincerà Natalia a ripudiarla pubblicamente!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 al 10 aprile 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10