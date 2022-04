Beautiful Anticipazioni 6 aprile 2022: Ridge minaccia Zoe e Zende. Il suo è un ultimatum!

Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni: Ridge interroga Paris per capire le intenzioni di Zoe

Il Forrester pare aver intuito la forte attrazione tra suo nipote Zende e la bella Buckingham e teme che i due possano spezzare il cuore del suo amico Carter. E' per questo che decide di parlare chiaramente con Zende, ma anche di sondare il terreno con Paris, nel tentativo di capire se i suoi sospetti siano davvero fondati. Questo secondo colloquio sarà il più rischioso per Zoe, sicuramente Zende non la tradirà, ma sua sorella, vittima delle sue minacce da quando ha iniziato ad avvicinarsi al Forrester, potrebbe vuotare il sacco e mettere seriamente in pericolo il matrimonio con Carter

Beautiful Anticipazioni: Ridge cerca Zoe ma lei sta tentando di sedurre Zende

Ridge chiede a Paris dove sia finita sua sorella, ignorando che Zoe stia tentando di convincere Zende a passare la notte con lei. I dubbi dello stilista sui sentimenti e le intenzioni della Buckingham si riveleranno dunque giusti, i telespettatori hanno assistito nell'ultima puntata al tentativo di sedurre Zende alla spalle di sua sorella e del suo futuro marito. Il ragazzo ha già cercato di chiarire, nel rispetto di Carter, la sua posizione di distacco, ma ora è davvero costretto a rifiutare sgarbatamente la modella.

Ridge ha parlato chiaramente con Zende e gli ha detto di stare alla larga da Zoe, quando però scopre i due impegnati in una conversazione molto intima, va su tutte le furie. Carter ha sempre dimostrato di essere un buon amico per Ridge, i due hanno grande fiducia e grande stima l'uno per l'altro, è per questo che lo stilista sentirà di dover intervenire. Zoe sta tramando alle spalle del suo futuro marito e Zende, suo nipote, rischia di diventare complice di questo meschino tradimento. Ridge non può accettarlo. Il Forrester decide dunque di affrontare entrambi, e senza mezzi termini, chiarisce i suoi sospetti. Poi lancia un ultimatum: "questa storia deve finire o informerò Carter!"

