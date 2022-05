Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 31 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 maggio 2022.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 maggio 2022 - Thomas decide di affrontare Brooke ma il confronto tra i due diventa presto scontro, la Logan infatti non riesce proprio a fidarsi e inevitabilmente attacca il figliastro. Dal canto suo Thomas però ha dimostrato di essere cambiato e di essersi messo al servizio della verità per il bene di Hope e Steffy. Ma Brooke non è l'unica a dubitare delle intenzioni del Forrester, anche Wyatt è preoccupato. Il ragazzo metterà in guardia suo fratello dicendogli che Thomas si farà sicuramente avanti ora che lui e Hope si sono separati. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 31 maggio 2022 - Natalia, pronta a vendicarsi o più semplicemente ad evitare guai all'amato Felipe, ormai coinvolto nella sua personale guerra contro Marcos, deciderà di fidarsi di Genoveva e uccidere il Bacigalupe. La Salmeron distrarrà Marcos seducendolo, così che l'amica possa colpirlo alle spalle. Nel frattempo però, allerterà Felipe dicendogli di correre in soccorso di Natalia. Si tratterà ovviamente di una trappola: Felipe si troverà sul luogo del delitto col cadavere di Marcos. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 31 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 31 maggio 2022 - la protagonista si vede costretta ad accettare di uscire con Riza per un appuntamento galante: Suhan, per quanto le costi, non può dargli una risposta negativa, altrimenti lui consegnerebbe le prove schiaccianti contro il padre di cui è in possesso. Allora, Riza e l'imprenditrice s'incontrano al ristorante. Il fratello di Adalet scansa la sedia per farla accomodare, ma la Korludag non esita a fargli sapere che non si tratterà a lungo. Intanto, Kemal, il quale sta pedinando da giorni la ragazza, su richiesta di Cesur, informa proprio quest'ultimo di ciò che sta succedendo all'interno del locale... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

