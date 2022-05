Brave and Beautiful Anticipazioni 31 maggio 2022: Cesur prende a pugni e calci Riza... per Suhan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 31 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu picchia il fratello di Adalet... per gelosia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 maggio 2022, alle 16.45, dopo aver saputo che Suhan e Riza stanno cenando insieme in un ristorante, accecato dalla gelosia, Cesur li raggiunge e si scaglia contro di lui!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan costretta ad accettare l'invito di Riza...

Riza, dopo il colloquio con il procuratore Serhat, fa una telefonata a Suhan. L'ex galeotto è ossessionato dalla ragazza, ed ora che la tiene in pugno, non ha la minima intenzione di sprecare quest'occasione. Riza, infatti, la sta chiamando per invitarla a cena fuori. Inizialmente, inorridita, la Korludag rifiuta, poi però l'uomo le ricorda che, nel caso in cui gli rifilasse un "no" come risposta, allora Tahsin finirebbe dietro le sbarre...

Suhan e Riza a cena fuori insieme, nelle Anticipazioni del 31 maggio 2022 di Brave and Beautiful

La protagonista si vede costretta ad accettare di uscire con Riza per un appuntamento galante: Suhan, per quanto le costi, non può dargli una risposta negativa, altrimenti lui consegnerebbe le prove schiaccianti contro il padre di cui è in possesso. Allora, Riza e l'imprenditrice s'incontrano al ristorante. Il fratello di Adalet scansa la sedia per farla accomodare, ma la Korludag non esita a fargli sapere che non si tratterà a lungo. Intanto, Kemal, il quale sta pedinando da giorni la ragazza, su richiesta di Cesur, informa proprio quest'ultimo di ciò che sta succedendo all'interno del locale...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur picchia Riza!

L'Alemdaroglu si dirige come una furia cieca verso il ristorante in cui Riza e Suhan stanno cenando insieme. Il giovane supera Kemal e Turan, entra e si scaglia contro il cognato di Tahsin. Cesur scaraventa Riza addosso al muro, poi inizia a prenderlo a pugni e a calci. La sorella di Korhan, terrorizzata, riesce a tirar via l'ex marito. L'ex galeotto è steso a terra, mentre gli innamorati se ne vanno in tutta fretta.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.