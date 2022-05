Brave and Beautiful Anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022: Tahsin è spacciato! Cesur ha le prove per incastrarlo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 30 maggio al 3 giugno 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 30 maggio 2022

Il procuratore Serhat va a trovare Riza e scopre che ha dei graffi su una mano, ma l'uomo si giustifica dichiarando di avere un'amante focosa.

Puntata in onda Martedì 31 maggio 2022

Riza continua a ricattare Suhan e la costringe ad accettare un suo invito a cena. Kemal informa Cesur che si precipita al ristorante e lo aggredisce.

Puntata in onda Mercoledì 1° giugno 2022

Cesur scopre il video che incrimina Tahsin della morte di Salih, ma non ha il coraggio di consegnare le prove alla polizia perché il suo amore per Suhan prende il sopravvento.

Puntata in onda Giovedì 2 giugno 2022

Sirin, dopo aver visto il video ricevuto da Suhan, affronta Tahsin e gli dice di avere la prova che ha assassinato suo padre e che la consegnerà subito al procuratore.

Puntata in onda Venerdì 3 giugno 2022

Tahsin, in preda al panico, contatta incessantemente Adalet mentre si dispera per essere stato abbandonato dalla sua famiglia. Come se non bastasse, l'uomo riceve la visita del procuratore Serhat, giunto per chiarire alcuni dettagli riguardanti la morte di Salih.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.