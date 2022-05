Beautiful Anticipazioni 31 maggio 2022: Brooke affronta Thomas "Quali sono le tue vere intenzioni?"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 31 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che mentre Thomas e Brooke si troveranno ad affrontare l'ennesimo confronto, Wyatt tenterà di mettere in guardia suo fratello.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 maggio 2022. Nelle Trame del doppio episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5, Brooke continua ad attaccare Thomas dicendogli di non fidarsi di lui. Wyatt mette in guardia Liam dicendogli che Thomas si farà sicuramente avanti ora che lui e Hope si sono separati.

Beautiful Anticipazioni: Thomas approfitterà della rottura tra Hope e Liam?

Douglas chiede a Thomas e Hope di tornare a vivere insieme ora che Liam se n'è andato. E' così che il Forrester scopre come stanno le cose tra la sorellastra e lo Spencer. Era già cosciente delle remore di Hope, tanto da aver cercato di nei giorni precedenti di intercedere per Liam consigliando a Hope di perdonarlo, ma ora ha il quadro chiaro di quale sia l'inesorabile epilogo della vicenda. Nonostante sia profondamente cambiato, e a dimostrarlo c'è sia la confessione sia il tentativo di sollevare Liam da ogni colpa, nel profondo Thomas desidera ancora riavere Hope:Vinny ha di certo sbagliato ad ingannare tutti ma non ha frainteso i suoi reali sentimenti per Hope.

Beautiful Anticipazioni: Brooke teme Thomas e lo rivela a Ridge

La separazione tra Hope e Liam rappresenta una grande occasione per Thomas. Brooke, molto lucidamente, inizia a porsi dei dubbi sui reali sentimenti del figliastro e sulle sue subdole intenzioni. La Logan ha provato ad andare avanti offrendo una seconda occasione a Thomas ma in verità non si fida di lui, teme che possa tornare a turbare la vita di Hope e la sua relazione con Ridge. Questa volta però Brooke prenderà una decisione: essere assolutamente sincera con suo marito. Nella Puntata in onda la vedremo confessare i suoi sospetti a Ridge, ignara purtroppo di essere ascoltata proprio da Thomas!

Nella Puntata di Beautiful del 31 maggio 2022: E' scontro tra Thomas e Brooke, nel frattempo Wyatt mette in guardia Liam

Thomas decide di parlare con Brooke ma il confronto tra i due diventa presto scontro, la Logan infatti non riesce proprio a fidarsi e inevitabilmente attacca il figliastro. Dal canto suo Thomas però ha dimostrato di essere cambiato e di essersi messo al servizio della verità per il bene di Hope e Steffy. Ma Brooke non è l'unica a dubitare delle intenzioni del Forrester, anche Wyatt è preoccupato. Il ragazzo metterà in guardia suo fratello dicendogli che Thomas si farà sicuramente avanti ora che lui e Hope si sono separati.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.