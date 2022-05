Una Vita Anticipazioni 31 maggio 2022: Genoveva seduce Marcos e Natalia lo colpisce alle spalle!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 31 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Genoveva sedurrà Marcos per permettere a Natalia di aggredirlo alle spalle e liberarsi di lui!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 31 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Ramon pensa di dire ad Antonito di procurarsi una scorta, ma quando lo vede felice per il nuovo incarico, decide di aspettare a parlargli della sua preoccupazione. Genoveva seduce Marcos.

Una Vita anticipazioni: Ramon è preoccupato per Antonito

Ostinazione, coraggio e onestà intellettuale di Antonito sono stati presto riconosciuti e premiati con il privilegio di una carica ministeriale. E' stato lo stesso presidente del governo, Don Eduardo Dato, a chiedere ad Antonito di diventare ministro del lavoro! Il Palacios, dopo averci riflettuto su, ha deciso di accettare ed è pronto ad annunciarlo di fronte all'intero quartiere. Ramon è preoccupato della situazione ma notando felicità e soddisfazione del figlio per il nuovo incarico, preferirà tacere, almeno per il momento.

Una Vita anticipazioni: Il piano di Genoveva per incastrare Felipe

Aurelio informa Genoveva di voler approfittare della strage per liberarsi di tutti i suoi nemici, compresa Anabel, allontanando così ogni sospetto da loro. Ascoltati i progetti di Aurelio, Genoveva sentirà di dover consigliare all'amante un modo alternativo per sbarazzarsi di Marcos e Felipe. Proporrà di armare la mano di Natalia convincendola ad uccidere l'uomo che molti anni prima aveva abusato di lei, Marcos Bacigalupe. Ma la seconda parte del piano sarà ancora più machiavellica: la Salmeron dirà di voler far ricadere la colpa su Felipe così che l'Alvarez Hermoso marcisca in prigione! Come riuscirà a coinvolgere l'avvocato? Gli rivelerà dell'abuso subito da Natalia ottenendo una sua reazione furiosa contro il Bacigalupe: uno scontro pubblico che basterà a rafforzare i sospetti su di lui. Ma la rivelazione servirà anche per convincere Natalia a compiere il fatto. La poverina infatti, assolutamente all'oscuro del subdolo piano di Genoveva contro Felipe, accetterà di uccidere Marcos per evitare che, alla luce di quanto scoperto, sia il suo amato a farlo.

Genoveva seduce Marcos e Natalia lo fa fuori, nella Puntata di Una Vita del 31 maggio 2022

Natalia, pronta a vendicarsi o più semplicemente ad evitare guai all'amato Felipe, ormai coinvolto nella sua personale guerra contro Marcos, deciderà di fidarsi di Genoveva e uccidere il Bacigalupe. La Salmeron distrarrà Marcos seducendolo, così che l'amica possa colpirlo alle spalle. Nel frattempo però, allerterà Felipe dicendogli di correre in soccorso di Natalia. Si tratterà ovviamente di una trappola: Felipe si troverà sul luogo del delitto col cadavere di Marcos.

