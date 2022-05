Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 3 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 3 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 maggio 2022 -

Ridge è il perno della bilancia, colui che ha mandato a monte le nozze di Zoe e l'unico che può ora salvarle. Ma non sarà questo l'unico atto di generosità richiesto al Forrester. Dopo il perdono delle zie, tutti si aspettano che anche lo stilista mostri clemenza nei confronti di Flo. In realtà Ridge aveva già assolto in passato la Fulton ma con il solo scopo di salvare Thomas, la ragazza aveva infatti rappresentato una sorta di merce di scambio: Flo è uscita di galera con la promessa di non coinvolgere penalmente suo figlio. Ora però al Forrester viene chiesto un gesto che va oltre ogni convenienza: riammettere Flo in azienda e dimostrare davvero di aver superato e dimenticato. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 3 maggio 2022 - a Casilda e Fabiana Ignacio non è mai piaciuto, le due hanno tentato già in passato di mettere in guardia l'ingenua Alodia purtroppo senza successo. Purtroppo, anticipazioni riguardanti la Puntata in onda, rivelano che la poverina si troverà presto a dar ragione alle due sagge amiche e a fare i conti con un'amara delusione: dopo aver fatto i suoi comodi, Ignacio ristabilirà le distanze con Alodia, facendola precipitare nella disperazione più profonda. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 3 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 3 maggio 2022 - Suhan è incinta e non vuole comunicarlo al padre del bebè che porta in grembo, l'Alemdaroglu. Il Korludag junior, però, non è d'accordo con questa presa di posizione della sorella: a parer suo, il figlio dei defunti Fugen ed Hasan merita di conoscere la verità sulla gravidanza, essendo direttamente coinvolto. La Korludag, tuttavia, non soltanto non dà retta al fratello, bensì prende addirittura una drastica decisione, ovviamente sempre senza consultarsi con Cesur: è pronta ad abortire. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

