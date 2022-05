Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.40 su Canale5: Zoe tenta ancora di farsi perdonare da Carter, ma senza successo. Nel frattempo, a nome della Forrester, Katie offre a Flo un ruolo all'interno dell'azienda.

Beautiful Anticipazioni: Zoe non molla, ma Carter sembra non voler tornare sui suoi passi

I tentativi di Zoe di convincere Carter a tornare sui suoi passi continuano a risultare vani. L'avvocato è un osso duro, ferito nei sentimenti e nella dignità ha opposto un netto No alle avance della ex. La Buckingham però non ha intenzione di mollare e prova imperterrita a riconquistare la sua fiducia, arrivando addirittura a chiedere il disperato sostegno di una persona davvero inaspettata: Zoe si rivolgerà a Ridge, proprio colui che ha mandato a monte i suoi progetti matrimoniali. La ragazza spera che il Forrester, comprendendo i suoi veri sentimenti e il suo evidente pentimento, possa darle una mano a rimettere a posto le cose.

Nella Puntata di Beautiful del 3 maggio 2022: A Ridge viene chiesto un atto di generosità, anzi, due...

Ridge è dunque il perno della bilancia, colui che ha mandato a monte le nozze è l'unico che può ora salvarle. Ma non sarà questo l'unico atto di generosità richiesto al Forrester. Dopo il perdono delle zie, tutti si aspettano che anche lo stilista mostri clemenza nei confronti di Flo. In realtà Ridge aveva già assolto in passato la Fulton ma con il solo scopo di salvare Thomas, la ragazza aveva infatti rappresentato una sorta di merce di scambio: Flo è uscita di galera con la promessa di non coinvolgere penalmente suo figlio. Ora però al Forrester viene chiesto un gesto che va oltre ogni convenienza: rimetterete Flo in azienda e dimostrare davvero di aver superato e dimenticato.

Katie offre a Flo di tornare alla Forrester. Ridge sarà d'accordo?

Flo, grazie all'aiuto di Katie e alla clemenza dimostrata da Brooke e Donna, è riuscita finalmente ad ottenere il perdono e a riconquistare un posto in famiglia. Il merito è anche di Wyatt che, profondamente innamorato della sua donna si è impegnato molto per cambiare le cose. Ma le sorprese per la giovane Fulton non sono certo finite, per celebrare la ritrovata serenità e il ritorno in famiglia, la Logan junior le proporrà di entrare a fare parte della squadra Forrester promettendole di farla assumere alla Fondazione. Katie dunque parlerà a nome di Ridge, ma lui sarà davvero d'accordo? Lo stilista asseconderà la volontà delle sorelle dimostrando di essere un uomo comprensivo e magnanimo?

