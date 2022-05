Una Vita Anticipazioni 3 maggio 2022: Ignacio è un bastardo, Alodia è disperata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: dopo aver fatto i suoi comodi, Ignacio ristabilisce le distanze e Alodia precipita nella disperazione, rendendosi conto dell'errore commesso.

Una Vita Anticipazioni: Alodia e Ignacio molto vicini

L'impegno del disco ha portato Josè e Bellita fuori casa lasciando Alodia e Ignacio liberi di trascorrerne del tempo insieme e approfondire la conoscenza. Il nipote di Bellita non ha mai smesso di corteggiare la domestica, anche se lei, messa in guardia dalle amiche della soffitta, è sembrata spesso restia a cedere alle lusinghe dell'aspirante medico. Rimasti soli però, la giovane non è riuscita più a resistere e ha finito con avvicinarsi al bel Signorino...

Una Vita Anticipazioni: Ignacio bacia Alodia

Dopo un romantico pranzo insieme e qualche tenera compromettente effusione, Alodia inizia a notare in Ignacio dei comportamenti sospetti. La ragazza scopre il suo "fidanzato" appartarsi con un soggetto davvero losco, almeno all'apparenza. E' a questo punto che, preoccupata, comincia a spiarlo. La ragazza si intrattiene fino a tardi a casa dei suoi padroni nella speranza di cogliere Ignacio con le mani nel sacco. Il Signorino però, insospettito dal cambio di programma della giovane, mette subito in atto una contromossa per cercare di sviare i sospetti: beccato mentre cerca di uscire di soppiatto, Ignacio afferra Alodia, la bacia e le dice di amarla!

Nella Puntata di Una Vita del 3 maggio 2022: Alodia costretta a fare i conti con un'amara delusione

A Casilda e Fabiana Ignacio non è mai piaciuto, le due hanno tentato già in passato di mettere in guardia l'ingenua Alodia purtroppo senza successo. Purtroppo, anticipazioni riguardanti la Puntata in onda, rivelano che la poverina si troverà presto a dar ragione alle due sagge amiche e a fare i conti con un'amara delusione: dopo aver fatto i suoi comodi, Ignacio ristabilirà le distanze con Alodia, facendola precipitare nella disperazione più profonda.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 maggio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10