Brave and Beautiful Anticipazioni 3 maggio 2022: Suhan pronta ad abortire...

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 3 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag è giunta ad una tragica conclusione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 maggio 2022, alle 16.45, Suhan ha deciso di abortire. Korhan, per impedirglielo, corre da Cesur per informarlo circa quanto sta accadendo.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan non rivela a Cesur di essere incinta...

Korhan, insieme a Sirin, è al corrente del fatto che Suhan sia in dolce attesa. Il ragazzo è felice per la sorella, benché la Korludag, più che entusiasta per la gravidanza, sembra perplessa. La giovane, infatti, non lo ha ancora rivelato a colui il quale ha il diritto di saperlo più di chiunque altro, ossia Cesur. Tra gli ex coniugi, da quando hanno firmato le carte del divorzio, non corre più buon sangue...

Suhan vuole abortire, nelle Anticipazioni del 3 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Suhan è incinta e non vuole comunicarlo al padre del bebè che porta in grembo, l'Alemdaroglu. Il Korludag junior, però, non è d'accordo con questa presa di posizione della sorella: a parer suo, il figlio dei defunti Fugen ed Hasan merita di conoscere la verità sulla gravidanza, essendo direttamente coinvolto. La Korludag, tuttavia, non soltanto non dà retta al fratello, bensì prende addirittura una drastica decisione, ovviamente sempre senza consultarsi con Cesur: è pronta ad abortire.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan mette Cesur al corrente di tutto!

Korhan è sotto shock, ed è determinato a fermare la consanguinea prima che sia troppo tardi. Dopo aver provato a farla desistere dal suo intento, e dopo aver fallito, il marito di Cahide capisce che non gli resta altra scelta che correre dall'ex cognato per raccontargli tutto per filo e per segno. Il Korludag junior spera vivamente che almeno l'Alemdaroglu sarà in grado di far cambiare idea a Suhan...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.