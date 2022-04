Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 27 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 aprile 2022.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 aprile 2022

p>Ledelle: ecconelle puntate diche andranno in onda, su. Il nostro viaggio inizia alle, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alleper incontrare

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 aprile 2022 - Katie ha riallacciato i rapporti con Flo, ma la distanza non è stata mai completamente colmata. Il parere negativo di Brooke, rispetto ad una riconciliazione famigliare, continua ad influire sulla minore delle Logan. Wyatt, attento osservatore, si rende perfettamente conto del disagio di Katie ma, innamorato di Flo, sente comunque di doverle parlare e farle capire che abbracciando la causa della nipote, profondamente cambiata, non sbaglia affatto. Lo Spencer infatti, pregherà la Logan di aprire di nuovo il suo cuore a Flo aiutandola ad ottenere il perdono anche dell'altra Zia, l'ostinata Brooke! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 aprile al 1° maggio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 aprile 2022 - decisa a scoprire di più sul losco personaggio che ha sorpreso in compagnia di Ignacio, Alodia inizia a tampinare il bel nipote dei Dominguez. La ragazza, scaltramente, si intratterrà fino a tardi a casa dei suoi padroni nella speranza di cogliere Ignacio con le mani nel sacco. Il Signorino però, insospettito dal cambio di programma della giovane che sta corteggiando, metterà subito in atto una contromossa per cercare di sviare ogni sospetto: beccato mentre cerca di uscire di soppiatto, Ignacio afferra Alodia, la bacia e le dice di amarla! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal dal 25 aprile al 1° maggio 2022

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 27 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 27 aprile 2022 - adesso Cahide è incinta per davvero. Dopo aver a lungo inscenato una gravidanza, la donna ha scoperto di essere finalmente e realmente in dolce attesa. Allora, credendo che ciò fosse sufficiente a farsi perdonare dal marito, si è presentata al suo cospetto con tre referti medici di tre differenti dottori, a conferma di quello che stava dichiarando. Korhan, però, l'ha mandata via in malo modo, per l'ennesima volta. Prima di varcare la soglia, Cahide ha giurato che sarebbe tornata con il risultato del test del DNA del bambino che porta in grembo... ed è stata di parola! Adesso l'uomo non può negare l'evidenza, e, dunque, non può respingerla. Il Korludag junior, invece, è irremovibile: nonostante l'esito della suddetta analisi, non le crede. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 25 al 29 aprile 2021.