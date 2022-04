Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: dopo aver visto Ignacio appartarsi con un individuo sospetto, Alodia decide di fermarsi a casa dei Dominguez fino a tardi e sorprende il giovane mentre cerca di uscire di soppiatto.

Una Vita Anticipazioni: Ignacio torna alle vecchie abitudini

"Quando il gatto non c'è i topi ballano". Per Bellita e Josè, impegnati ad incidere un nuovo disco di successi dell'artista, sono giorni faticosi. Spesso fuori casa, i due zii, hanno lasciato massima libertà al nipote Ignacio, convinti che il ragazzo, dopo la ramanzina di Josè e la delusione provocata alla povera Bellita, si fosse finalmente redento. Purtroppo Ignacio dimostrerà di non meritare affatto la fiducia concessa.

Una Vita Anticipazioni: Alodia decide di spiare Ignacio

Dopo il romantico pranzo con l'ingenua Alodia, Ignacio va oltre e ricomincia a frequentare i loschi individui e le infide bettole di un tempo. Almeno questo è il timore della giovane domestica che scopre il suo "fidanzato" appartarsi con un soggetto davvero sospetto. E' a questo punto che Alodia, preoccupata, deciderà di spiare Ignacio...

Decisa a scoprire di più sul losco personaggio che ha sorpreso in compagnia di Ignacio, Alodia inizia a tampinare il bel nipote dei Dominguez. La ragazza, scaltramente, si intratterrà fino a tardi a casa dei suoi padroni nella speranza di cogliere Ignacio con le mani nel sacco. Il Signorino però, insospettito dal cambio di programma della giovane che sta corteggiando, metterà subito in atto una contromossa per cercare di sviare ogni sospetto: beccato mentre cerca di uscire di soppiatto, Ignacio afferra Alodia, la bacia e le dice di amarla!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 30 aprile 2021.

