Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 26 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 aprile 2022 - Flo è pentita degli errori commessi in passato, ha faticato molto ad ottenere il perdono di tutti. Brooke ha ancora delle remore, come sua figlia Hope, le due hanno preferito chiudere i ponti con la consanguinea, cosa che fa molto soffrire Flo. La ragazza si sfogherà con Liam, andato a trovare suo fratello Wyatt per ottenere consiglio e conforto in questo difficile momento. La Fulton chiederà scusa al cognato per il male causato in passato e gli offrirà tutto il suo appoggio in questo momento complicato. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 aprile 2022 - Genoveva è sempre all'erta, del resto è stata proprio lei a convincere Natalia a frequentare Felipe per poi spingerlo nella sua trappola. Quando infatti ci sono occasioni pubbliche in cui la nuova coppia mostra tutto il suo affiatamento, lei è pronta a sottolinearle, così da rendere credibile agli occhi di tutti la messinscena. Di fronte al quadretto romantico di Felipe e Natalia, a cena insieme, Genoveva attirerà subito l'attenzione di Rosina, la quele, senza perder tempo, informerà subito le altre amiche del quartiere. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 26 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 26 aprile 2022 - a forza di rovistare nella sua stanza, Sirin scopre che Riza è in possesso di una valigetta contenente delle fotografie in cui è ritratta Suhan. La giovane ha uno sguardo interrogativo: che cosa se ne fa il fratello di Adalet di quegli scatti? Proprio mentre Sirin sta curiosando, Riza fa il suo ingresso nella stanza... e la coglie in flagrante! Dopodiché, la ragazza svanisce nel nulla. Che fine ha fatto Sirin? Possibile che l'uomo le abbia fatto del male? Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

