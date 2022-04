Beautiful Anticipazioni 26 aprile 2022: Flo chiede scusa a Liam

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.45 su Canale5:Flo esprime a Liam tutto il suo rammarico per gli errori commessi in passato. Thomas incalza Vinny e pretende da lui una risposta sincera sul test di paternità di Steffy.

Flo chiede scusa a Liam, nella Puntata di Beautiful del 26 aprile 2022

Flo è pentita degli errori commessi in passato, ha faticato molto ad ottenere il perdono di tutti. Brooke ha ancora delle remore, come sua figlia Hope, le due hanno preferito chiudere i ponti con la consanguinea, cosa che fa molto soffrire Flo. La ragazza si sfogherà con Liam, andato a trovare suo fratello Wyatt per ottenere consiglio e conforto in questo difficile momento. La Fulton chiederà scusa al cognato per il male causato in passato e gli offrirà tutto il suo appoggio in questo momento complicato.

Beautiful Anticipazioni: Thomas sospetta di Vinny

Thomas metterà sotto torchio l'amico Vinny insospettito dal suo atteggiamento. Il ragazzo ha fatto delle imbarazzanti allusioni al test del DNA davanti a Hope e ha continuato, appena la Logan è andata via, ad incalzarlo affinché approfittasse della situazione per riprendersela. Il dubbio atroce che assale Thomas è che Vinny possa aver manomesso l'esito del test di paternità per riuscire ad allontanare definitivamente Liam da Hope. Thomas, in ansia, sarà molto diretto con Vinny: "sei stato tu?".

Beautiful Anticipazioni: Thomas interroga Vinny, lui sarà sincero?

Lo sguardo di Vinny tradirà qualcosa, il ragazzo potrebbe essere effettivamente coinvolto in questa terribile situazione che sta facendo soffrire molto sia sua sorella che la donna che ama. Thomas è consapevole delle buone intenzioni di Vinny, ma teme che guidato dall'affetto per lui, l'amico abbia commesso un errore irreparabile. Quale sarà la risposta? Vinny sarà sincero?

