Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 12 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 maggio 2022 - Thomas insiste da giorni, pretende di conoscere la verità: il Forrester preme affinché Vinny confessi di aver falsificato il risultato del test del DNA. Purtroppo la sua non sembra essere una supposizione, il ragazzo è certo dell'atto compiuto dall'amico e ne comprende anche le motivazioni pur non concedendo attenuanti. E' così che mette Vinny spalle al muro costringendolo a confessare: Thomas scopre finalmente che il bambino che Steffy porta in grembo è di Finn e non di Liam. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 maggio 2022 - Natalia è finita in carcere incastrata da Marcos e dal fidato Pierre Carron. L'accusa non è omicidio ma spionaggio. La poverina sta affrontando un momento molto difficile, nonostante infatti Genoveva, Aurelio e Felipe, abbiano deposto le armi in suo nome, collaborando per la sua scarcerazione, la prigione sta alimentando gli incubi più profondi della ragazza. Genoveva, durante una visita all'amica, si è resa conto che Natalia è ormai preda di sogni oscuri che hanno come protagonista Marcos. Ma perché proprio lui? Cosa hanno da spartire davvero Natalia e il Bacigalupe? Si tratta solo della vecchia rivalità tra famiglie o tra i due ci sono segnanti trascorsi? La scaltra Salmeron ha ovviamente intenzione di scoprirlo... Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 12 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 12 maggio 2022 - Cesur sta cercando di estorcere una confessione a Cuneyt. Il guardiano, alla fine, sentendosi con le spalle al muro, si prepara a rivelare al ragazzo il nome della persona che gli ha richiesto il ferro per realizzare la gabbia in cui è stata rinchiusa Fugen il giorno del suo assassinio. Intanto, anche Tahsin sta per scoprirlo, seppur in modo diverso. Lo spietato proprietario terriero ha ricevuto un cd anonimo, e, una volta inserito nel computer, vede un video che lo lascia di stucco: c'è Salih dietro all'assassinio della mamma dell'Alemdaroglu! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

