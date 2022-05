Brave and Beautiful Anticipazioni 12 maggio 2022: Cesur e Tahsin sanno chi ha ucciso Fugen!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 12 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu ed il Korludag hanno scoperto la verità sull'omicidio di Fugen!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 maggio 2022, alle 16.45, Cesur e Tahsin, seppur in modi diversi, vengono contemporaneamente a sapere che Salih è coinvolto nell'assassinio di Fugen...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur interroga Cuneyt...

Suhan e Cesur sono partiti insieme per portare avanti le loro indagini sull'omicidio di Fugen. La ragazza, infatti, ha rintracciato Aynur, la figlia di Cuneyt, la guardia della fabbrica dove è stato prodotto il ferro con cui è stata poi realizzata la gabbia in cui era stata rinchiusa la madre del protagonista. La fanciulla ha indirizzato la coppia nell'albergo in cui alloggia Cuneyt, ed ora l'Alemdaroglu lo sta interrogando: quest'ultimo sta mettendo l'uomo sotto torchio!

Salih è coinvolto nell'omicidio di Fugen, nelle Anticipazioni del 12 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Cesur sta cercando di estorcere una confessione a Cuneyt. Il guardiano, alla fine, sentendosi con le spalle al muro, si prepara a rivelare al ragazzo il nome della persona che gli ha richiesto il ferro per realizzare la gabbia in cui è stata rinchiusa Fugen il giorno del suo assassinio. Intanto, anche Tahsin sta per scoprirlo, seppur in modo diverso. Lo spietato proprietario terriero ha ricevuto un cd anonimo, e, una volta inserito nel computer, vede un video che lo lascia di stucco: c'è Salih dietro all'assassinio della mamma dell'Alemdaroglu!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin vuole prendere di petto Salih!

La Korludag e l'ex marito stanno tornado a casa in tutta fretta. Cesur, furente, non ha messo al corrente l'imprenditrice riguardo quanto è venuto a sapere, ed infatti Suhan continua a porgli dei quesiti. Il Korludag senior, invece, ha chiesto al suo braccio destro d'incontrarsi: non può credere che abbia permesso che venisse considerato colpevole per un crimine da lui commesso!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.