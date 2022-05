Beautiful Anticipazioni 12 maggio 2022: Vinny confessa di aver falsificato di Test del DNA

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: finalmente Vinny confessa a Thomas e a Finn di aver falsificato il test di paternità: in realtà il bambino che Steffy aspetta è di Finn, e non di Liam.

Beautiful Anticipazioni: Steffy prende una decisione estrema

Mentre Thomas sta tentando in tutti i modi di portare a galla la verità continuando ad insistere con Vinny affinché chiarisca la sua ambigua posizione, Steffy inizia a maturare un pensiero: Finn le è rimasto accanto, promettendole di aiutarla a crescere questo bambino come fosse figlio suo, ma Steffy teme di avergli rovinato la vita e per questo preferisce troncare la relazione e allontanarsi per sempre da Los Angeles. In una conversazione con Ridge, Steffy confesserà al padre di questo suo sofferto ma necessario progetto.

Beautiful Anticipazioni: Thomas capisce di dover scoprire la verità

Steffy non ha ancora palesato le sue intenzioni a Thomas che dunque non sa nulla della sua disperata decisione. Conoscendola bene però, il Forrester capisce di avere poco tempo per cercare di mettere a posto le cose, quindi torna subito alla carica con Vinny. Thomas teme seriamente che l'amico abbia potuto manomettere il test di paternità con l'intenzione di allontanare Hope da Liam e favorire una sua relazione con la Logan. Purtroppo in questo gioco a rimetterci è la povera Steffy che sta chiaramente vivendo un momento terribilmente difficile.

Vinny confessa di aver falsificato il test del DNA, nella Puntata di Beautiful del 12 maggio 2022

Thomas insiste da giorni, pretende di conoscere la verità: il Forrester preme affinché Vinny confessi di aver falsificato il risultato del test del DNA. Purtroppo la sua non sembra essere una supposizione, il ragazzo è certo dell'atto compiuto dall'amico e ne comprende anche le motivazioni pur non concedendo attenuanti. E' così che metterà Vinny spalle al muro costringendolo a confessare: Thomas scopre finalmente che il bambino che Steffy porta in grembo è di Finn e non di Liam.

