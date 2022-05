Una Vita Anticipazioni 12 maggio 2022: Perché Marcos turba in sonno di Natalia? Genoveva indaga...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 10 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che la Salmeron deciderà di indagare dopo aver scoperto che Natalia è preda di sogni oscuri che hanno come protagonista Marcos.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Genoveva indaga sugli incubi di Natalia e cerca di capire perchè la ragazza nominava continuamente Marcos nel delirio. Su insistenza di Genoveva, Aurelio si scusa pubblicamente con Marcos.

Una Vita Anticipazioni: Guerra aperta tra Quesada e Bacigalupe

Tra i Quesada e i Bacigalupe è guerra aperta, Marcos e Aurelio si sono infatti di recente affrontati nella pubblica piazza minacciandosi addirittura con delle pistole. Oltre agli irrisolti conti del passato a far esplodere il conflitto è l'offensiva attualmente messa in atto da entrambe le parti. Aurelio, con l'aiuto di Genoveva, ha sottratto la società al Bacigalupe e poi sedotto Anabel convincendola addirittura a sposarlo contro la volontà del padre. Marcos dal canto suo è riuscito finalmente a far arrestare Natalia. Nonostante i nuovi indizi raccolti da Mendez, Marcos è rimasto sempre convinto della colpevolezza della Quesada, secondo lui autrice dell'omicidio di Felicia!

Nella Puntata di Una Vita del 12 maggio 2022: Marcos alimenta gli incubi di Natalia. Genoveva indaga...

Natalia è finita in carcere incastrata da Marcos e dal fidato Pierre Carron. L'accusa non è omicidio ma spionaggio. La poverina sta affrontando un momento molto difficile, nonostante infatti Genoveva, Aurelio e Felipe, abbiano deposto le armi in suo nome, collaborando per la sua scarcerazione, la prigione sta alimentando gli incubi più profondi della ragazza. Genoveva, durante una visita all'amica, si è resa conto che Natalia è ormai preda di sogni oscuri che hanno come protagonista Marcos. Ma perché proprio lui? Cosa hanno da spartire davvero Natalia e il Bacigalupe? Si tratta solo della vecchia rivalità tra famiglie o tra i due ci sono segnanti trascorsi? La scaltra Salmeron ha ovviamente intenzione di scoprirlo...

Una Vita Anticipazioni: Aurelio chiede pubblicamente scusa a Marcos

Aurelio ha messo gravemente in pericolo il loro piano affrontando pubblicamente Marcos. Genoveva è furiosa e pretende che il socio corra ai ripari. Il duro confronto con il Bacigalupe li ha costretti a uscire allo scoperto: qualsiasi cosa dovesse succedere ora a Marcos, Aurelio sarebbe il sospettato numero uno insieme alla sua socia. Perdere la calma e minacciare di uccidere il Bacigalupe inoltre, ha messo a rischio anche il progetto romantico con Anabel. Aurelio e Genoveva vogliono che Anabel veda del marcio in suo padre, non di certo nel suo futuro marito! L'unica soluzione dunque è chiedere pubblicamente scusa. Nonostante l'iniziale titubanza, anche il cocciuto Aurelio alla fine capisce di non aver altra via.

