Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 12 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 aprile 2022 - Brooke e Ridge sono stati entrambi informati di quanto accaduto tra Steffy e Liam e delle possibili conseguenze: il bambino che la Forrester porta in grembo potrebbe essere proprio figlio dell'ex marito Liam. Mentre i due amareggiati e preoccupati discutono della questione, Steffy riceve una telefonata molto importante. Si tratta della ginecologa, pronta a far sapere alla su paziente che il test di paternità dovrebbe essere disponibile a breve... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 aprile 2022 - Marcos, spalle al muro, finisce per accettare, ma pronto a firmare scopre di essere stato incastrato: il prestanome nominato da Genoveva come presidente della società è Aurelio. Il Bacigalupe, consapevole di non poter fare nulla per evitare la sua disfatta, va fuori di testa e ha un furioso scontro con Genoveva, in cui non solo minaccia di morte la Salmeron ma anche i suoi pericolosi alleati Aurelio e Natalia. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 12 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 12 aprile 2022 - mentre Cesur si stava accordando con l'ex galeotto, Riza, Suhan si è precipitata da lui. La profumiera è furibonda, dato che, contrariamente a quanto era stata stabilito, l'Alemdaroglu non si è presentato all'udienza per il loro divorzio. La Korludag, in effetti, aveva stretto un patto con il padre, il quale le aveva promesso che avrebbe svelato la verità circa la misteriosa morte di Hasan, ma soltanto se lei avesse messo un punto al suo matrimonio. Il ragazzo, però, ha preferito non darla vinta all'odiato Korludag. Dopodiché, Suhan, lascia la fattoria, ma non fa in tempo ad andarsene che deve tornare, ed in fretta: ha appena scoperto che hanno cercato di uccidere Cesur! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

