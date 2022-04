Beautiful Anticipazioni 12 aprile 2022: Steffy riceve la notizia "A breve sarà pronto il Test di paternità!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: mentre Brooke e Ridge parlano della gravidanza di Steffy, la dottoressa Campbell telefona a Steffy dicendole che a breve avrà il risultato del test di paternita

Beautiful Anticipazioni: Brooke ha mostrato una inaspettata clemenza verso Steffy

Brooke non ha preso bene la notizia dell'ennesima tradimento di Steffy ai danni di Hope, anzi, la Logan ha accusato la figliastra di averlo fatto a posta e soprattutto con un unico scopo: distruggere il matrimonio di Hope per riprendersi Liam. Tra le due è di nuovo guerra aperta, solo il risultato del test, nel caso accertasse la paternità di Finn, potrebbe riportare la pace. Nonostante l'astio della matrigna, Steffy riceve da Brooke, quasi a sorpresa, un segno di clemenza: Brooke accetta che sia lei a raccontare tutto al padre.

Beautiful Anticipazioni: Steffy confessa a Ridge quello che ha fatto

Ridge, da giorni preoccupato e deluso dal tradimento di Zoe nei confronti di Carter, scopre improvvisamente che dentro le mura della sua casa si è consumato un tradimento ancora più grave. Non sarà Brooke però a rivelare allo stilista tutta la verità, Steffy, consapevole di non poter più nascondere la gravidanza infatti, deciderà di parlare con lui. Ovviamente non si conosce ancora l'esito del test di paternità, quindi la giovane sarà costretta anche a raccontare a suo padre di aver fatto sesso, ancora una volta, con il marito della povera Hope.

Brooke e Ridge sono stati entrambi informati di quanto accaduto tra Steffy e Liam e delle possibili conseguenze: il bambino che la Forrester porta in grembo potrebbe essere proprio figlio dell'ex marito Liam. Mentre i due amareggiati e preoccupati discutono della questione, Steffy riceve una telefonata molto importante. Si tratta della ginecologa, pronta a far sapere alla su paziente che il test di paternità dovrebbe essere disponibile a breve...

