Una Vita Anticipazioni 12 aprile 2022: Marcos minaccia Genoveva e i suoi alleati!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Marcos minaccia di morte i Quesada e si scontra con Genoveva. Ignacio sembra essere cambiato e Bellita, orgogliosa del nipote, ringrazia Josè.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ricatta Marcos

Genoveva si reca da Marcos pronto a ricattarlo. La Salmeron ha in mano un dossier contenente informazioni compromettenti sul passato del Bacigalupe ed è decisa a utilizzarle se Marcos non accetterà di farla entrare in società. La donna lancia un ultimatum a Marcos: ha un giorno per decidere se vendere il 15% della società e tenere segreti i suoi orrori.

Marcos minaccia di morte Genoveva e i suoi alleati, nella Puntata di Una Vita del 12 aprile 2022

Marcos, spalle al muro, finisce per accettare, ma pronto a firmare scopre di essere stato incastrato: il prestanome nominato da Genoveva come presidente della società è Aurelio. Il Bacigalupe, consapevole di non poter fare nulla per evitare la sua disfatta, va fuori di testa e ha un furioso scontro con Genoveva, in cui non solo minaccia di morte la Salmeron ma anche i suoi pericolosi alleati Aurelio e Natalia.

Una Vita Anticipazioni: Bellita finalmente felice, ringrazia Josè

I Dominguez si trovano a fare i conti con Ignacio. Il nipote ritrovato di Bellita continua a creare pensieri ai due artisti. Gli zii hanno accettato di finanziare i suoi studi di medicina, ma il giovane non sembra impegnarsi quando dovuto per diventare un dottore. Josè, preoccupato che l'insuccesso di Ignacio possa deludere sua moglie, tanta dunque di rimetterlo in riga ed allontanarlo dalla vita dissoluta che conduce. Fortunatamente la strigliata dell'artista darà presto i suoi frutti: Ignacio si dimostrerà davvero cambiato e Bellita, orgogliosa, ringrazierà suo marito con affetto.

