Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 maggio 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 maggio 2025 - per Luna è in arrivo una bella sorpresa. Luna non starà più nella pelle e non vedrà l’ora di raggiungere casa di Steffy, da cui è stata invitata a cena. La Nozawa è felice come non mai e questo perché la Forrester è per lei non solo la sorella del suo innamorato ma anche e soprattutto una delle donne più importanti della moda e un’icona da imitare. La serata andrà molto bene e sarà piacevole per tutti. Steffy ringrazierà la stagista per essere stata vicina a suo fratello, in un periodo difficile della loro vita... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 27 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 27 maggio 2025 - il piccolo Can ha subito una lavanda gastrica dopo aver accidentalmente ingerito un paio di pillole di Mualla. Per fortuna, ora il bambino è fuori pericolo. Tuttavia, Oylum è ancora piuttosto scossa, e furiosa: la giovane si scaglia contro la suocera, giurandole che non le consentirà mai più di avvicinarsi a Can. Allora, interviene Nazan, la quale spinge Mualla a trovare il modo per riappacificarsi con Oylum per riportare un po' di serenità in famiglia. Intanto, Selin sta dando di matto. La rossa dà fuoco ai vestiti di Tolga, poi lo minaccia di appiccare un incendio per far sì che la casa venga divorata dalle fiamme... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 27 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 27 maggio 2025 - mentre Aslan e Devin si stanno godendo una serata d'affari come una vera coppia, alla Villa sono in corso i festeggiamenti della notte dell'hennè di Elif. Intanto, Ekrem alza un po' troppo il gomito, e Yagmur vive una serata a dir poco adrenalinica con Bedri. Quando quest'ultimo rincasa, assiste all'arresto di Nedret, accusata dell'omicidio di suo marito. Hulya rivendica di averla denunciata. Allora, Bedri minaccia la zia di fare del male ad Aslan, poi le confessa di essere l'assassino di suo padre. Cihan, invece, confida ad Ilyas che lui e Serap sono innamorati; l'uomo vuole organizzare il loro matrimonio non appena la figlia uscirà di prigione. Nel frattempo, Devin ricatta il preside della scuola dei piccoli Zeynep e Kaya affinché li riammetta... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 27 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 maggio 2025 - il matrimonio tra Jana e Manuel verrà interrotto e a rovinare tutto sarà Cruz. La marchesa si presenterà in chiesa e sarà là che la troveranno i due innamorati. La nobile riuscirà a convincere suo figlio a tornare a casa con lei mentre Jana troverà rifugio a casa di Ramona. Tornato alla tenuta, il marchese scoprirà che sua madre ha scoperto tutto leggendo il quaderno di Maria. Intanto Martina non riuscirà a trattenere la sua gelosia nei confronti di Curro e Julia, sempre più vicini... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

