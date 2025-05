The Family Anticipazioni 27 maggio 2025: Bedri minaccia Hulya e confessa l'omicidio del padre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 27 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya ha fatto arrestare Nedret, e Bedri l'affronta a brutto muso...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 maggio 2025 alle 16:25, mentre Aslan e Devin si stanno godendo una serata d'affari come una vera coppia, alla Villa sono in corso i festeggiamenti della notte dell'hennè di Elif. Intanto, Ekrem alza un po' troppo il gomito, e Yagmur vive una serata a dir poco adrenalinica con Bedri. Quando quest'ultimo rincasa, assiste all'arresto di Nedret, accusata dell'omicidio di suo marito. Hulya rivendica di averla denunciata. Allora, Bedri minaccia la zia di fare del male ad Aslan, poi le confessa di essere l'assassino di suo padre. Cihan, invece, confida ad Ilyas che lui e Serap sono innamorati; l'uomo vuole organizzare il loro matrimonio non appena la figlia uscirà di prigione. Nel frattempo, Devin ricatta il preside della scuola dei piccoli Zeynep e Kaya affinché li riammetta...

The Family: Ekrem si ubriaca...

Aslan e Devin stanno trascorrendo una piacevole serata fuori, e sembrano essere tornati ad essere la coppia di un tempo. Lui, in fin dei conti, aveva bisogno di avere la moglie accanto, visto che deve provare a concludere un importante affare e Devin si è sempre dimostrata un'ottima spalla. I due ce la faranno a centrare l'obiettivo? Intanto, proseguono i festeggiamenti alla Villa, dove si sta celebrando la notte dell'hennè di Elif, la quale presto convolerà a nozze con Ekrem. Intanto, quest'ultimo, disperato al pensiero di aver perduto per sempre Yagmur, sta alzando un po' troppo il gomito...

Bedri sconvolto... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Ekrem è ormai ubriaco, mentre Yagmur sta vivendo una serata a dir poco adrenalinica insieme a Bedri. Quest'ultimo non demorde: vuole conquistare il suo cuore ad ogni costo, e crede che regalandole un po' di "brividi" ci riuscirà. Tuttavia, la rossa sta continuando a pensare al suo ex. Evidentemente, Ekrem e Yagmur sia amano ancora, ma sono consapevoli che non ci sia più speranza di un futuro insieme. Nel momento in cui Bedri rincasa, si ritrova davanti ad una scena che lo farà agitare molto: degli agenti di polizia stanno portando via in manette Nedret!

Bedri minaccia Hulya, nelle Anticipazioni della puntata del 27 maggio 2025 di The Family

Bedri scopre che Nedret è stata arrestata perché accusata di aver commesso un omicidio, quello di suo marito. Hulya rivendica di essere stata colei la quale ha fatto sì che ciò avvenisse, sporgendo denuncia. Il nipote, furente, la informa che è stato lui stesso ad uccidere suo padre, e non sua madre; dopodiché, la minaccia: nel caso in cui sua Nedret non dovesse uscire da questa brutta situazione, farà fuori Aslan. Al contempo, Cihan sta confessando ad Ilyas che lui e Serap si amano. L'uomo è pronto ad organizzare il loro matrimonio, non appena la figlia verrà scarcerata. Per finire, Devin si reca dal preside della scuola dei piccoli Zeynep e Kaya per ricattarlo: se non si licenzierà e non riammetterà i bambini, lei renderà pubblico il fascicolo contenente tutti i reati che ha commesso!

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.25.