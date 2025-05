Tradimento Anticipazioni 27 maggio 2025: Can ha rischiato di morire, Oylum se la prende con Mualla!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 27 maggio 2025 su Canale 5: Oylum si scaglia contro Mualla perché il piccolo Can ha rischiato di morire per colpa sua!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 277 maggio 2025, alle 14:10, il piccolo Can ha subito una lavanda gastrica dopo aver accidentalmente ingerito un paio di pillole di Mualla. Per fortuna, ora il bambino è fuori pericolo. Tuttavia, Oylum è ancora piuttosto scossa, e furiosa: la giovane si scaglia contro la suocera, giurandole che non le consentirà mai più di avvicinarsi a Can. Allora, interviene Nazan, la quale spinge Mualla a trovare il modo per riappacificarsi con Oylum per riportare un po' di serenità in famiglia. Intanto, Selin sta dando di matto. La rossa dà fuoco ai vestiti di Tolga, poi lo minaccia di appiccare un incendio per far sì che la casa venga divorata dalle fiamme!

Tradimento: Il piccolo Can ha rischiato la vita...

Mualla stava dando da mangiare al piccolo Can, quando improvvisamente è stata interrotta dall'arrivo di Ilknur; quest'ultima, infatti, doveva consegnarle delle medicine. A quel punto, a causa di un momento di distrazione, il bambino ha accidentalmente ingerito un paio di pillole della nonna. Così, è iniziata una corsa contro il tempo per salvare la vita a Can, il quale è stato portato d'urgenza in ospedale. Qui, Can ha dovuto subire una lavanda gastrica affinché potesse espellere immediatamente le medicine assunte per sbaglio...

Oylum si scaglia contro Mualla... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Fortunatamente, Can sta bene: grazie alla lavanda gastrica, è fuori pericolo. Nonostante il peggio sia passato, Oylum è piuttosto turbata per ciò che è successo al figlioletto, ed ancor di più al pensiero di come sarebbe potuta andare a finire. Inoltre, la giovane è furiosa con Mualla, ritenendola la sola responsabile della disgrazia capitata a Can. Allora, Oylum affronta la suocera a brutto muso e le assicura che non le permetterà mai più di avvicinarsi di nuovo al bimbo. Dopodiché, interviene Nazan per mettere pace. La rossa spinge Mualla a cercare di riappacificarsi con la nuora, in modo tale che in famiglia possa tornare a regnare un po' di serenità...

Selin perde il controllo, nelle Anticipazioni della puntata del 27 maggio 2025 di Tradimento

Selin ha dichiarato che Tolga è innocente, così quest'ultimo è tornato in libertà. Tuttavia, come ha confidato a Serra, la rossa non si ricorda davvero che cosa sia accaduto il giorno dell'incidente, però ha voluto comunque testimoniare a favore di Tolga, sperando che in questo modo lui avrebbe deciso di restare al suo fianco. Selin, però, si sbagliava di grosso: Tolga è ancora determinato a mettere un punto al loro matrimonio. Fuori di sé dalla rabbia, la giovane dà fuoco ad alcuni indumenti del marito, poi arriva persino a minacciarlo di appiccare un incendio per distruggere l'intera abitazione!

