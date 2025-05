Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 maggio 2025 - Ridge prenderà una decisione importante che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri, già precari, della sua famiglia. Il Forrester informerà Brooke di aver deciso di rivelare a Steffy e Thomas della malattia di Eric. Lo stilista vorrà essere sincero con i suoi figli affinché tutti i Forrester si uniscano intorno al patriarca e non gli facciano affrontare, da solo, questa terribile novità. La Logan sarà d’accordo. Intanto Katie arriverà a Villa Forrester e si renderà conto di quanto le cose siano peggiorate nel corso di poco tempo e spronerà il cognato a prendersi cura di sé. Intanto Donna sarà sempre più in ansia mentre RJ e Luna saranno sempre più vicini tanto che il giovane designer avrà modo di conoscere Poppy, che rimarrà molto colpita dal ragazzo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 23 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 23 maggio 2025 - Ozan ed Ilknur stanno avendo un'animata discussione su Zelis. Dopodiché, la donna va a trovare la figlia in carcere; Zelis appare molto provata, e le chiede dei soldi. Intanto, Selin è ancora ricoverata in ospedale, però non sembrano esserci miglioramenti. Oylum va a farle visita e, con gli occhi pieni di lacrime, le lascia un mazzo di fiori. Guzide, invece, prende coraggio e comunica a Sezai di essere sicura che Ipek nasconda qualcosa: la giovane avrebbe addirittura due automobili. Allora, l'uomo affronta il discorso con Ipek, che non reagisce bene: indignata, gli fa sapere che la seconda macchina appartiene ad Azra... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 23 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 23 maggio 2025 - la madre di Ekrem si è affidata a Nedret per organizzare la cerimonia dell'hennè di Elif, e Hulya lo prende come un affronto nei suoi riguardi. Poi, proprio nel corso della serata di festa, viene pubblicato in rete un articolo in cui si parla della presunta morte del marito della zia di Aslan. Intanto, quest'ultimo e Devin presenziano insieme ad un evento galante. Ekrem, invece, si ubriaca, sconvolto al pensiero che stia per convolare a nozze con una donna che non ama, mentre Yagmur è libera. Nel frattempo, lei sta trascorrendo una serata elettrizzante in compagnia di Bedri; tuttavia, il suo pensiero andrà sempre all'ex di cui è ancora innamorata. Parallelamente, nel bel mezzo del party, Nedret viene portata via in manette... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 23 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 maggio 2025 - Cruz sarà sempre più infastidita dal comportamento e dalla presenza di Catalina e Pelayo. La marchesa non sopporterà più che sua figlia e il suo fidanzato diano così tanto nell’occhio ed espongano tutta la famiglia a drammi e scandali. La nobildonna vorrà anche indagare sulla morte di Don Gregorio ma Don Lorenzo le consiglierà di non esporsi visto quello che il maggiordomo ha combinato a palazzo. Curro si sentirà sempre più sopraffatto dai sensi di colpa mentre Santos e Petra proseguiranno con le loro perfide trame... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

